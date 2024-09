VIDEO: Piastri pakt kop in F1-race Monza na briljante inhaalactie

Wie dacht dat McLaren over ging op teamorders, die komt bij de Formule 1 Grand Prix van Italië bedrogen uit. In de eerste chicane hield Lando Norris nog de leiding, maar bij de tweede passeerde Oscar Piastri hem. Een gevoelige tik, maar wel een die Piastri echt schitterend uitdeelde. Voor Norris werd het nog erger toen Charles Leclerc in de Ferrari Monza tijdelijk in vuur en vlam zette, want eerstgenoemde verloor nog een plek.

Max Verstappen is ondertussen een plek opgeschoven en ligt nu zesde. Alleen George Russell, die zich verremde bij de start en vleugelschade heeft, is ingehaald.