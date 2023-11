Piastri na P3: “Had tot kwalificatie geen foutloze ronde gereden”

De 22-jarige Australiër laat na afloop in de persconferentie weten dat hij voor de start van de kwalificatie nog geen foutloze ronde had gereden. “Tot aan de kwalificatie had ik nog geen ronde gereden zonder een grote fout te maken”, bekent hij. “Ik had in de trainingen moeite om een goede ronde bij elkaar te rijden. Op vrijdag worstelde ik vooral met de zesde en zevende bocht, vandaag waren de fouten meer random, puur doordat ik te hard mijn best deed. In alle bochten was de snelheid goed wanneer ik geen fout maakte. Het was alleen dat er steeds ergens wel een fout was. En dan ook geen kleintje, maar één die bijna het einde van mijn ronde betekende.”

“In de kwalificatie ging het een stuk beter, mede door een paar veranderingen die we aan de auto hadden gedaan”, gaat Piastri verder tegenover onder andere Motorsport.com. “Er waren nog wel een paar momentjes waarop ik het misschien iets beter had kunnen doen, maar op het laatst kwam het allemaal goed.” De McLaren-rijders lieten herhaaldelijk een paarse eerste sectortijd zien in de kwalificatie, maar verloren daarna in het langzamere laatste gedeelte. “Klopt. We zijn het hele weekend al snel in de eerste sector. Dat gedeelte lijkt ons goed te liggen. Daar zijn ook de snelle en medium snelle bochten die goed bij onze auto passen. Maar de rest van de ronde was een beetje wisselvallig.”

De vorm die McLaren in de kwalificatie voor de seizoensafsluiter tentoonspreidde, was een totaal andere dan een week geleden in Las Vegas, toen zowel Piastri als teamgenoot Lando Norris er na Q1 al uit lag. “We wisten dat Vegas een moeilijk weekend voor ons zou worden. We hadden daar bovendien een paar dingen niet goed op orde voor de kwalificatie, waardoor het er nog erger uitzag dan het daadwerkelijk was”, aldus Piastri. ”We wisten dat het hier weer een stuk beter zou gaan. En de snelheid was het hele weekend ook goed. Het kwam voor mij alleen een beetje als een verrassing hoe dicht iedereen bij elkaar zat aan het begin van de kwalificatie. Volgens mij zat er in Q1 maar vier tienden tussen de snelste en degene die vijftiende was.”

Video: Max Verstappen scoort pole in Abu Dhabi