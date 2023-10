Oscar Piastri kwam als tweede over de meet in een race waarin drie pitstops verplicht waren door problemen met de Pirelli-banden. Dit hield in dat alle Formule 1-coureurs elke stint harder konden pushen in plaats van banden sparen. Achter racewinnaar Max Verstappen pakte de Australiër dus zijn tweede podium op rij, nadat hij zaterdag ook al de F1-sprintrace won. "Dit was ongetwijfeld de zwaarste race uit mijn leven", aldus Piastri. "Met drie bandenwissels was het constant vol gas. Het voelde als 57 kwalificatierondjes. Het was een goede race. Ik ben blij dat de banden goed bleven."

De F1-rookie begon de Grand Prix van Qatar als zesde, nadat hij zijn tijd vrijdag kwijtraakte door het overschrijden van track limits. Bij de start profiteerde de 22-jarige coureur meteen van de clash van Lewis Hamilton en George Russell. Fernando Alonso en Charles Leclerc moesten vervolgens een spinnende Russell ontwijken, waardoor Piastri naar P2 opschoof. Daarna bewees hij dat het met de pace van de MCL60 wel goed zit. Teamgenoot Lando Norris bevestigde dit door van P10 naar de derde plek te rijden. "De eerste bocht was mooi", glimlacht Piastri, die met een knipoog vervolgt: "Dat zat zeker in ons plan voor de race! Maar nee, we reden een indrukwekkend tempo."

Norris had voor zijn gevoel de beste snelheid, terwijl hij zich een weg naar voren baande. "Het was van start tot finish echt een schitterende race", zegt de Brit. "Ik had een goede start en een sterke pace. Ik had wellicht de beste snelheid vandaag, dus ik ben blij. Het was stressvol. heet, zweterig en vermoeiend... maar het team deed geweldig werk. Dit zijn drie podiums op rij."

De 23-jarige coureur geeft toe dat de maximale stints van achttien rondjes de race op een snikhete baan fysiek nog een stuk zwaarder maakte. "Die driestopper maakte het zeker lastiger. Fysiek dan. Je moet veel meer pushen", legt hij uit. "Zelfs in de laatste stint was het vol gas. Dit is zeker een van de zwaarste races die ik heb gedaan, maar het was een mooie uitdaging. Mijn felicitaties aan Oscar. Hij maakte opnieuw geen fouten en uiteraard ook weer mijn felicitaties voor Max."