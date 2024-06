Piastri onder de indruk van snelheid Mercedes-duo in Canada

Oscar Piastri reed in de schaduw van teamgenoot Lando Norris een uitstekende Grand Prix van Canada. De jonge Australiër kon een podium ruiken. Hij reed na de tweede safety car eventjes op P3, maar viste toch achter het net. De Mercedes-coureurs George Russell en Lewis Hamilton gooiden – door een extra pitstop en dus versere banden – roet in het eten.

Gevraagd hoe dicht hij bij een top drie finish was, antwoordt de Australiër: “Heel dicht bij, totdat ik achter de Mercedessen terugviel en me realiseerde dat ze nog verder naar voren wilden. Ik denk dat het heel lastig was geweest om ze tot het einde achter me te houden, zeker omdat ik hun eerste prooi was. Ik deed mijn best ze voor te blijven, maar ik denk dat ze op nieuwe banden een stuk sneller waren dan de rest.”

Het was geen toeval dat Mercedes in Montreal een stuk beter voor de dag kwam dan in voorgaande races. De Duitse formatie had in Monaco al een nieuwe voorvleugel geïntroduceerd, maar in combinatie met een nieuwe voorwielophanging en de bijzondere karakteristieken van Montreal kwam de ware aard van die upgrade in Canada pas echt naar boven. Piastri was onder de indruk van de concurrentie. “Ik denk dat het geen grote verrassing was dat ze snel waren, maar wel dat ze zó snel waren. Tijdens de derde vrije training, krabden we ons achter de oren na het zien van de ronde van Lewis [Hamilton]. Na de sessie vonden we [in onze auto] een antwoord, maar tijdens die training konden we niet in de buurt komen. Zelfs in Q2 - toen George [Russell] een 11.7 neerzette en ik een 12.1 of 12.2 – kon ik nergens een halve seconde vandaan halen.”

Piastri denkt dat de Pirelli’s een cruciale factor waren achter het succes van Mercedes in Montreal. “Ze kregen de banden goed aan het werk en hadden naar mijn idee een sterker weekend [dan wij], maar dat was niet volledig onverwacht. In Monaco waren ze op sommige punten al erg sterk, net als dit weekend.”

Touché met Russell geen impact op uitslag

In de slotfase van de race deed Piastri er alles aan om het Mercedes-duo achter zich te houden. Bij een gewaagde inhaalpoging van Russell kwamen de twee in de laatste chicane met elkaar in contact, waardoor de Brit even terug in zijn hok moest. "Ik moet er nog eens goed naar kijken", aldus Piastri over dat incident. "Het is een heel lastige bocht om zij aan zij doorheen te gaan. Je moet dus erg dapper zijn als je buitenom erlangs wil. Uiteindelijk ging hij me later alsnog voorbij, dus het heeft geen invloed gehad op het eindresultaat. Hopelijk was het een vermakelijk moment."