Piastri vol onbegrip na Gasly-besluit: "Kon mijn ogen niet geloven"

Oscar Piastri zegt dat hij "met stomheid geslagen" is door het ongekende besluit om Pierre Gasly alsnog terug te zetten op het podium van de Grand Prix van Monaco, terwijl hijzelf en andere coureurs eveneens ten onrechte werden bestraft voor te hard rijden in de pitstraat.

De FIA-stewards besloten vrijdag om Gasly's podiumplaats te herstellen nadat de Alpine-coureur tijdens de race twee tijdstraffen van vijf seconden had gekregen voor twee afzonderlijke snelheidsovertredingen in de pitstraat. Op basis van nieuwe informatie van Formula One Management (FOM), verantwoordelijk voor het tijdwaarnemingssysteem in de Formule 1, bleek dat er een afwijking zat in de manier waarop de snelheid bij de ingang van de unieke pitstraat van Monaco werd gemeten. Daardoor bleken Gasly en vier andere coureurs ten onrechte bestraft te zijn.

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Door de beslissing schoof Gasly op van de zevende naar de derde plaats. Dat ging echter ten koste van Piastri, die van de vierde naar de vijfde plaats werd teruggezet. De McLaren-coureur behoorde bovendien tot de rijders die hun straf tijdens de race daadwerkelijk hebben uitgezeten.

Piastri maakte specifiek een extra pitstop om zijn straf uit te dienen, wat juist de reden was dat hij achter Gasly terechtkwam. George Russell werd mogelijk nog harder getroffen. De Mercedes-coureur verloor eveneens een potentiële podiumplaats nadat hij naar binnen kwam voor zijn straf en vervolgens ook nog een drive-through penalty kreeg omdat die straf volgens de wedstrijdleiding niet correct was uitgevoerd. Daardoor viel de titelkandidaat uiteindelijk buiten de punten.

Juist dat verschil tussen coureurs die hun race zagen ontsporen door een foutieve straf en Gasly, die uiteindelijk profiteerde van het niet uitzitten van zijn straf, zorgt voor grote verbazing bij Piastri.

"Ik ben echt verbijsterd door deze beslissing", zei Piastri. "Wanneer andere mensen voor exact hetzelfde vergrijp een straf hebben gekregen en die tijdens de race hebben uitgezeten, is het ongelooflijk dat je vervolgens één straf kunt terugdraaien terwijl je weet dat minstens vijf of zes races daardoor zijn beïnvloed."

"Ik ben een positie kwijtgeraakt, maar ik kan me alleen maar voorstellen hoe George zich voelt. Ik kon mijn ogen niet geloven. Ik verloor de positie aan Pierre omdat ik mijn straf heb uitgezeten. Technisch gezien zou ik derde moeten zijn, maar technisch gezien zou George derde moeten zijn. Het hele verhaal is nu één grote chaos."

"Het is een bijzonder ingewikkelde situatie die ze voor zichzelf hebben gecreëerd. Ik weet niet hoe je hier nog uitkomt, want het precedent dat nu wordt geschapen is dat je een straf niet uitzit, naar de rechter stapt en vervolgens maanden wacht op een definitieve uitslag van de race. Wie wil er nu op die manier racen? 'Verbijsterd' is het woord dat ik zou gebruiken."

Pierre Gasly heeft zijn podium in Monaco teruggekregen, tot ongeloof van Oscar Piastri. Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

McLaren en Red Bull overwegen beroep

McLaren en Red Bull Racing hebben de FIA inmiddels laten weten dat ze overwegen in beroep te gaan tegen het besluit van de stewards om Gasly's twee tijdstraffen te schrappen. Beide teams hebben vanaf vrijdagmiddag 96 uur de tijd om de reglementen en de uitspraak verder te bestuderen en te beslissen of ze daadwerkelijk een formeel beroep indienen.

"De situatie waarbij sommige auto's een straf kregen en die tijdens de race hebben uitgezeten, terwijl andere auto's dat niet deden en vervolgens ook nog hun straf kwijtgescholden krijgen, is een zeer ingewikkelde kwestie", zei McLaren-teambaas Andrea Stella.

"We hebben al aangegeven dat we mogelijk in beroep gaan. We zullen de beschikbare tijd gebruiken om alles te analyseren en daarna beslissen of we dat beroep daadwerkelijk doorzetten. Voorlopig wil ik er niet te veel over zeggen, behalve dat dit een zeer complexe zaak is en dat wij vinden dat een beroep serieus overwogen moet worden."

Ook Red Bull wordt geraakt door de beslissing, aangezien Isack Hadjar daardoor van de derde naar de vierde plaats werd teruggezet en zo zijn eerste podium voor Red Bull Racing verloor aan Gasly.

"We zijn eerlijk gezegd een beetje in de war", vertelde Laurent Mekies aan Sky. "Uiteindelijk hebben we het hier over straffen waar normaal gesproken geen beroep tegen mogelijk is. Tijdens de race pas je je strategie en je manier van racen aan op basis van die straffen."

"Sommige auto's hebben hun straf daadwerkelijk uitgezeten. Los van wat wij als team vinden en los van het feit dat we uiteraard onze competitieve belangen verdedigen, denk ik dat het voor de fans heel belangrijk is dat er duidelijkheid bestaat over de uitslag op het moment dat de race is afgelopen."