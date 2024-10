Piastri nipt voor Norris in F1-training Mexico, Max Verstappen P4 na motorwissel

Na een vrijdag die nogal chaotisch verliep en waar de teams niet veel wijzer van waren geworden, stond er zaterdagmiddag nog één oefensessie op het programma in Mexico-Stad. De baanactie een etmaal ervoor leverde weinig bruikbare informatie op door maar liefst drie rode vlaggen en een tweede training die in het teken stond van de Pirelli-bandentest. De 2025-testcompounds, de runs van alle teams en de hoeveelheden brandstof waren allemaal voorgeschreven door Pirelli, waarbij formaties evenmin aan de afstelling mochten sleutelen. Het was volgens Helmut Marko nog een geluk bij een ongeluk voor Max Verstappen, die door een motorprobleem grotendeels moest toekijken.

Snelheid zit er meteen in bij Ferrari, Verstappen klaagt over gripniveau

Zoals verwacht heeft Red Bull Racing de motor vervangen door een ander exemplaar uit de pool, waardoor Verstappen dit weekend (nog) niet tegen een gridstraf aanloopt. De derde vrije training was voor hem wel meteen van groot belang, aangezien daarin nog veel van het vrijdagse werk moest worden verricht. Voor George Russell gold na zijn zware crash in de tweede training hetzelfde en dus mocht het geen verrassing heten dat beide mannen al snel naar buiten reden. Russell deed dat met een compleet nieuw chassis, al liet Mercedes weten dat zijn motor en de versnellingsbak nog wel te redden vielen. Waar Russell de pitbox na een installatierondje meteen weer opzocht, bracht Verstappen met 1.18.397 een eerste richttijd op de klokken. "Maar ik heb geen grip aan de achterkant, vooral niet in de langzame bochten", liet hij na zijn eerste poging op softs weten.

Desondanks bleek Verstappen bijna zeven tienden sneller dan Lewis Hamilton bij diens eerste aanzet op dezelfde compound. Zijn teamgenoot Russell wist de tijd van Verstappen wel te pakken, om precies te zijn met 0.045 seconde. Ferrari bemoeide zich in de openingsfase nog niet met de debatten, maar daar zou na een kwartier verandering in komen. Carlos Sainz noteerde 1.17.825 en zag zijn teamgenoot aansluiten op 64 duizendsten. De rode bolides toonden zich meteen snel, net zoals ze dat in Austin het hele weekend al hadden gedaan. McLaren probeerde te reageren, maar Lando Norris staakte zijn eerste poging nog door een flink moment van overstuur. Teamgenoot Oscar Piastri zette wel door, maar moest net voor Verstappen - en dus achter de Ferrari's en Mercedessen - genoegen nemen met P5.

Ferrari versnelt inclusief struikelpartij, Piastri ontevreden over Sainz

Norris verging het bij een tweede poging aanmerkelijk beter. De runner-up uit de WK-stand zat na twee sectoren twee tienden onder de toptijd van Sainz, maar gaf aan de meet 0.077 seconde toe. Hij werkte die ronde overigens net op tijd af, aangezien Liam Lawson niet veel later met een spin achterstevoren in het Foro Sol kwam te staan. Van alle coureurs die voor de vier topteams uitkomen, had op dat moment alleen Sergio Pérez nog geen ronde op softs afgewerkt. Toen de Mexicaan daar verandering in bracht, sprong hij naar P7. Hij was daarmee iets sneller dan Verstappen, al moet daarbij opgemerkt dat het gripniveau gaandeweg verbeterde en dat Pérez dus op betere baanomstandigheden kon rekenen.

Dat laatste was ook terug te zien aan een nieuwe poging op softs van de Ferrari-mannen. Die gingen op dat moment nog vrolijk door waar ze waren gebleven. Leclerc voerde - inclusief struikelpartij van zijn eerste monteur - twee tienden op vergeleken met wat zijn teamgenoot had genoteerd, al reageerde de Madrileen meteen door het stokje weer over te nemen. Ook bij een derde kwalificatiesimulatie zou hetzelfde ritueel volgen, waarbij de lat door Sainz op 1.17.334 werd gelegd. Het was zodoende nog steeds een Ferrari-feestje in deze fase, al speelde het eveneens mee dat beide McLarens hun nieuwe pogingen moesten afbreken. Norris verloor bij bocht 7 bijna de controle over zijn MCL38, waarna Piastri in de weg werd gereden door Sainz. "Dit is typisch Carlos", verzuchtte de Australiër. Achter het Ferrari-duo wist Yuki Tsunoda net als op vrijdag zeer knap naar de derde plek te springen.

McLaren neemt commando over, Pérez laat het afweten

Verstappen was door alle verbeteringen weggezakt tot P12, maar ging er met een kwartier voor de boeg nog eens voor zitten. De wereldkampioen verloor een tiende in de eerste sector, maar sloeg daarna zijn slag door in de middensector ruim drie tienden sneller te gaan dan al zijn opponenten tot dan toe. Het bracht hem naar 1.17.003 en daarmee naar de eerste plek in de tijdenlijst, al leek er in het vloeiende gedeelte nog meer in te zitten. Norris reageerde en zou voor de verandering wel eens een hele ronde aan elkaar knopen. Het resultaat mocht er meteen zijn. De McLaren-coureur dook ruim vier tienden onder de tijd van Verstappen, maar zag Piastri tot verrassing van velen nog nipt sneller rondgaan. McLaren nam daarmee het commando pardoes over. Toen Hamilton op P4 te horen kreeg dat hij al ruim een halve seconde toegaf, luidde zijn reactie: "En dat was toch een goede ronde van mij, dan zijn ze echt snel..."

Het wachten was in de slotfase enkel nog op Ferrari. De Scuderia had tot dan toe de toon aangegeven, maar moest het antwoord in de laatste minuten schuldig blijven. Sainz sprong net voor Verstappen nog wel naar de derde plek, maar Leclerc kwam niet verder dan P6. McLaren is derhalve met beide auto's bovenaan te vinden: Piastri met zijn oude vloer op P1, Norris met het nieuwe exemplaar als tweede. Sainz completeert zoals gezegd de top-drie, voor Verstappen die in extremis nog wel een poging waagde, maar zich beklaagde over een gebrek aan grip. Hamilton voltooit de top-vijf, voor Leclerc, de wederom sterke Tsunoda en Russell. Kevin Magnussen en Lawson zijn ook nog knap bij de eerste tien te vinden. Thuisrijder Sergio Pérez is niet verder gekomen dan een teleurstellende veertiende plaats.

Het raceweekend in Mexico-Stad wordt zaterdag om 23.00 uur Nederlandse tijd vervolgd met de kwalificatie.

Uitslag: Derde training F1 Grand Prix van Mexico