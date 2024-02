Het debuut van Piastri in de Formule 1 kan niet anders worden omschreven dan als een droom. In een seizoen dat werd gedomineerd door Red Bull wist de jonge Australiër ferm stand te houden met podiums in de Grands Prix van Japan en Qatar en zelfs een eerste plaats in de sprintrace van die laatste race.

De uitstekende resultaten leverden Piastri uiteindelijk een negende plaats in het kampioenschap, veel lof van de buitenwacht en een nieuw – verbeterd en verlengd – contract op. Gemotiveerd door al het goede om hem heen, staat hij te trappelen om weer in de auto te klimmen. "Het is geweldig om vandaag voor het eerst met de MCL38 op het circuit te rijden”, zei hij na de magere officiële presentatie van de MCL38. “Het is een belangrijke mijlpaal in onze ontwikkeling voor dit jaar en ik vind het geweldig om hem op de baan te zien in zijn nieuwe kleurstelling.”

McLaren sloot het vorige seizoen uitstekend af. Het team werd na een moeizame start uiteindelijk vierde in het constructeurskampioenschap, achter Red Bull, Mercedes en Ferrari. Maar met podiumplaatsen voor Norris en Piastri en een auto die tegen het einde van het jaar weinig onderdeed voor de Red Bull RB19, ging het team uit Woking goedgeluimd en vol goede moed de winterstop in. In de afgelopen maanden is hard gewerkt om het momentum vast te houden en dit jaar al vanaf de start sterk voor de dag te komen. "We weten pas waar we staan als we gaan racen in Bahrein”, houdt Piastri nog even een slag om de arm. "Maar we hebben ons zo goed mogelijk voorbereid door tijd door te brengen in de simulator en nauw samen te werken met iedereen die de auto heeft ontworpen en gebouwd. We zijn er klaar voor om het seizoen sterk te starten."

"Ik kijk uit naar de komende weken, die zullen uitmonden in een druk jaar. Ik wil het team enorm bedanken voor alles wat ze tot nu toe hebben gedaan om ons voor te bereiden op 2024. Ik kijk er echt naar uit om mijn tweede seizoen in de Formule 1 goed te beginnen."