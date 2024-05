In de Formule 1-kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco heeft Oscar Piastri met een tweede plek zijn beste resultaat van dit seizoen geëvenaard. Net als tijdens de vorige race kwam de jonge Australiër tot een tweede tijd. De pole was dus tot nu toe nog een brug te ver. Ook in Monaco behoorde dat tot de mogelijkheden, maar Charles Leclerc bleek net een maatje te groot. Na afloop van de sessie verklaart Piastri dat dat er op de smalle straatjes meer in had gezeten. "Als je de tweede helft van mijn eerste ronde in Q3 en de eerste helft van mijn tweede ronde, dan was het genoeg geweest. Ik maakte een paar foutjes richting het einde", aldus de McLaren-coureur.

Het neemt volgens Piastri niets weg van de knappe prestatie van Leclerc. "Hij was dit hele weekend enorm snel. Ik denk niet dat iemand van tevoren had gedacht bij hem in de buurt te komen", vertelt de 23-jarige. "Het is daarom prettig om vanaf de eerste rij te mogen starten. Het was een goede week en ik heb het idee wat we momentum hebben. En wat is beter om in deze [Senna-]kleuren vanaf de eerste rij te mogen beginnen."

Om zondag de Grand Prix op zijn naam te mogen schrijven, moet Piastri de thuisrijder Leclerc zien te verschalken. Normaal gesproken is inhalen in het prinsdom nagenoeg onmogelijk, want de straten zijn daar te smal voor. Piastri heeft een paar ideeën waar het verschil gemaakt kan worden. "Een goede start helpt altijd. Als je dan de leiding kan pakken, dan kan je de controle in de race pakken. Dat gaat ons eerste doel worden. Als dat niet lukt, dan moet het met de strategie gebeuren."

Als de McLaren-man eerlijk is, dan zet hij Leclerc als topfavoriet neer. "Hoe optimistisch ik ook wil zijn, inhalen is hier niet eenvoudig. We gaan ons best doen en beginnen vanaf een goede positie. Er zijn kansen voor een mooie dag morgen", besluit Piastri.

De Grand Prix van Monaco begint zondag om 15.00 uur.

Video: Het moment dat Leclerc de pole naar zich toe trekt