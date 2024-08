Piastri na F1-weekend Zandvoort: "Niet gemaximaliseerd"

Voor Oscar Piastri kwam die teleurstelling niet geheel onverwachts. Al in de slotminuten van de kwalificatie voelde hij dat hij tekort kwam op Lando Norris en Max Verstappen. "De kwalificatie zag er goed uit, tot aan mijn laatste ronde", blikt de Australiër terug op zijn raceweekend. "Ik moet Lando complimenteren, want hij reed gisteren een bijzonder solide ronde. Ikzelf wist niet te maximaliseren. Je verliest hier een halve tiende, je verliest daar een half tiende en dat telt allemaal op, dus al met al heb ik niet echt een heel sterk weekend achter de rug."

Ondanks die mindere kwalificatie, mocht Piastri de Dutch Grand Prix zondagmiddag om 15.00 uur vanaf de derde plaats starten. Hij had net als teamgenoot Norris geen geweldige start en zag George Russell direct langszij komen. De achter Piastri rijdende Charles Leclerc besloot vervolgens met een agressieve pitstopstrategie voor de undercut op de McLaren-coureur te gaan. Die undercut lukte en dat betekende dat het podium voor Piastri verder uit zicht verdween.

Oscar Piastri, McLaren MCL38 Foto door: Alastair Staley / Motorsport Images

Terugkijkend had hij misschien beter direct achter Leclerc naar binnen kunnen gaan, om binnen bereik van de Ferrari van de Monegask te blijven, concludeert Piastri. "Maar op dat moment was het behoorlijk agressief van Ferrari om al zo vroeg [naar binnen] te gaan", verdedigt hij de beslissing van zijn team om hem buiten te laten. "Wat we daarna deden was het enige juist dat we konden doen: George [Russell] ging voor mij naar binnen waardoor ik vrij baan kreeg en dat was eigenlijk ook waar ik op dat moment op hoopte. Dat werkte eigenlijk best goed, maar net niet genoeg om voorbij te kunnen aan Charles. De race had er ongetwijfeld anders uitgezien als ik hem wel had kunnen inhalen, maar ik had net niet voldoende inhoud toen ik eenmaal achter hem zat en ik kwam vast te zitten in zijn vuile lucht."

Door zijn vierde plaats en de twaalf punten die daar bij horen, verstevigt Piastri zijn vierde stek in het kampioenschap. Wel zag hij Charles Leclerc - die derde staat in het kampioenschap - iets uitlopen.