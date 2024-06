Opinie: Piastri moet het stempel F1-toptalent nu echt waar gaan maken

Al voordat Oscar Piastri op de Formule 1-grid stond, was de hype rond de Australiër gigantisch. Hij won achtereenvolgens de Formule Renault Eurocup, de Formule 3 en de Formule 2. Bijna alle Formule 1-teams hadden hem op het lijstje staan voor een zitje, maar McLaren werd na een bizar juridisch steekspel met Alpine de grote winnaar.

Bij McLaren stond Piastri voor de pittige taak om het Lando Norris lastig te maken. Laatstgenoemde coureur staat er ook goed op en alleen in zijn eerste twee seizoenen bij de formatie uit Silverstone werd hij verschalkt door zijn teamgenoot Carlos Sainz. Daniel Ricciardo werd daarna in drie seizoenen om de oren gereden, dus Piastri wist dat het een gigantische uitdaging zou worden.

In zijn eerste jaar bij McLaren eindigde Piastri op 97 punten, op meer dan 100 punten achterstand van Norris. Uiteraard, we nemen mee dat het zijn debuutjaar was in de koningsklasse van de autosport, maar 100 punten minder dan je teammaat is wel heel veel. Als we dieper op de resultaten inzoomen, dan valt op dat Piastri eigenlijk elke race achter zijn teammaat finishte. Slechts vier keer kwam de 23-jarige coureur voor Norris over de finish. In de kwalificatie was Norris ook een stuk beter dan Piastri. Als we ook de sprint shootouts meetellen, eindigde het kwalificatieduel in 19-9 voor Norris.

Gezien het om een debuutjaar ging, is dat op zich geen drama. Plus, hij was een van de weinigen die op de baan Red Bull wist te verschalken met de sprintzege in Qatar nadat hij al eerder de sprintpole bemachtigde én Piastri werd Rookie of the Year. Er waren dus genoeg lichtpuntjes om in 2024 hoge ogen te gooien.

2024 tot nu toe teleurstellend

Met deze ervaring in de broekzak moest Piastri dit jaar beter voor de dag te komen om het stempel toptalent vast te houden. In de eerste negen races finishte de coureur uit Melbourne maar twee keer voor Norris. In de kwalificatieduel staat het nu 7-3 voor Norris. Tuurlijk, Piastri was in Monaco erg sterk, maar daarbuiten valt het toch vies tegen. Nu de MCL38 mogelijk de sterkste auto van de grid is, is een podiumplaats wat er verwacht kan, mag en moet worden van de rijder.

Ook in Spanje ging het niet goed met Piastri. Waar teamgenoot Norris in de slotseconde van de kwalificatie beslag legde op pole, zakte Piastri in zijn snelle ronde in Q3 door het ijs. Een foutje in de laatste sector zorgde ervoor dat er geen tijd op de borden werd gezet en dat hij de Grand Prix vanaf plek negen - Sergio Pérez moest nog een gridstraf inlossen - moest beginnen. Dat dan alleen beide Alpines voorbij werden gestoken, is dan het absolute minimum wat hij moet laten zien. Het paceverschil ten opzichte van Norris was gigantisch, wat liet zien dat Piastri geen goede race had.

Hou ik me nu bezig met scorebordjournalistiek? Ja, eigenlijk wel, want Piastri heeft meer dan eens laten zien dat hij een flink potje kan sturen. Maar laten we reëel zijn, in sport telt uiteindelijk wat er onderaan de streep als resultaat staat. Mooi tweede worden, wordt minder onthouden dan berekenend en misschien een beetje saai eerste worden. Dat geldt ook in de strijd tussen teamgenoten. Hoe dicht bij je af en toe ook komt, het enige wat telt, is voor de ander finishen. En dat doet Piastri tot nu toe te weinig.

Er zijn nog genoeg races dit seizoen voor Piastri om het waar te maken en helemaal afschrijven hoeft ook niet, maar het is nu wel tijd om een tandje bij te zetten en Norris stelselmatig het vuur aan de schenen te leggen. Lukt dat niet, dan kan hij wel eens het eeuwige toptalent blijven.