McLaren begon zwak aan het seizoen 2023 en leek het jaar zelfs in de prullenbak te kunnen gooien, maar door updates slaagde het team uit Woking erin om dusdanig grote stappen te zetten, dat zij in de tweede seizoenshelft regelmatig op Red Bull na het beste team was. Het zorgt voor hoge verwachtingen voor 2024 en hoewel de focus bij het team al een tijdje op dat seizoen ligt, heeft Oscar Piastri zelf nog weinig voorbereidingen getroffen. Hij geeft in gesprek met Speedcafe aan dat hij de 2024-bolide nog moet testen in de simulator, al benadrukt de Australische F2-kampioen wel dat hij gedurende het seizoen feedback heeft gegeven voor die bolide.

"Als ik eerlijk ben, zat de kalender van 2023 zo vol met races, dat de volledige focus lag op het veiligstellen van de vierde plaats in het constructeurskampioenschap en vechten in de voorste regionen, waar we gelukkig in geslaagd zijn", zegt Piastri. "Als coureurs geven Lando [Norris] en ik natuurlijk feedback en zijn we betrokken bij de richting [die we opgaan] als deel van het grotere geheel, maar tot nu toe was het racen zelf prioriteit. Lando en ik worden regelmatig geraadpleegd over verschillende concepten en ideeën, dus die zoektocht naar ontwikkeling is er altijd wel. Er zit uiteraard best wat tijd tussen nu en de testdagen van volgend jaar. Ik denk dat het zich allemaal natuurlijk enorm zal ontwikkelen tussen nu en dan. Het zal gaaf zijn om er echt mee aan de slag te gaan als alles begin 2024 echt vorm begint te krijgen."

Topfaciliteiten

Dat McLaren te maken heeft met hoge verwachtingen voor 2024, is ook deels te danken aan het feit dat de nieuwe windtunnel dit jaar is afgerond en op tijd gereed was voor de ontwikkeling van de opvolger van de MCL60, al moest het ook nog deels gebruikmaken van de Toyota-windtunnel. Tevens beschikt het team over een verbeterde simulator, iets wat het team moet helpen om de data in de fabriek en op de baan naast elkaar te leggen. "De investering in de nieuwe windtunnel en next-gen simulator en een aantal andere upgrades bij MTC zijn allemaal erg positief", aldus Piastri. "Het is fantastisch om over toptechnologie en zulke goede faciliteiten te beschikken, want dat maakt een verschil op het gebied van efficiëntie. Het kost altijd wat tijd om een nieuwe simulator te verfijnen en goed af te stellen. Dat proces is nog steeds gaande. Het helpt dus wel wat bij de ontwikkeling van de auto, maar het is een geleidelijk proces."