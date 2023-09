VIDEO: Piastri vervolgt moeilijke training, ook Bottas in de fout tijdens VT3 F1 Monza Oscar Piastri heeft geen prettige derde training, want na zijn eerdere fout gaat ook in zijn volgende poging tot een snelle ronde de mist in. Al bij de eerste bocht verremde de Australiër zich. Ook Valtteri Bottas heeft nog geen prettig weekend, op vrijdag was de pace van zijn Alfa Romeo ver ondermaats en tijdens de derde training schoot de Fin even door het grind.