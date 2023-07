Oscar Piastri vertrok de Grand Prix van Groot-Brittannië als derde en had een bijzonder goede start toen de rode lichten op Silverstone uitgingen. Profiteren deed de Australiër niet, waardoor hij lange tijd op de derde plek rondreed. Net voor de safety car, veroorzaakt door een uitvalbeurt van Kevin Magnussen, dook de McLaren-coureur de pits in, vervolgde zijn weg op hard en stond zijn derde plek af aan Lewis Hamilton. Niet veel later werd de neutralisatie aangekondigd, waardoor de Mercedes-coureur in principe een gratis pitstop kreeg, naar zachte banden switchte en als derde weer op het asfalt verscheen. Piastri kon het tempo niet meer bijbenen en werd uiteindelijk vierde.

Op de vraag of de derde plek mogelijk was als hij naar de zachtste band was gewisseld, antwoordt de F1-rookie: "Ik denk het wel, maar de situatie om naar soft te wisselen was er niet", zegt Piastri. "Vlak voor mijn bandenwissel worstelde ik behoorlijk. Het werd steeds lastiger op de medium. Het gat achter ons was groot. We stonden niet onder druk. Het was toen logisch om naar de harde band te gaan. We hadden helaas geen glazen bol die zei dat er drie ronden later een safety car zou komen. We hebben gedaan wat we konden. Mercedes bevond zich met Hamilton in een positie waarin ze konden gokken om te wachten op de safety car. Die gok betaalde zich uit. Wij deden alles wat we konden."

Piastri reed op Silverstone voor het eerst met de nieuwe onderdelen op de MCL60. "En dat was niet slecht", vervolgt hij. "Er komt nóg meer aan, dus dat is iets om naar uit te kijken. Ik krijg volgende keer de nieuwe voorvleugel, die Lando nu had. Dat geldt voor meer zaken. Het is geweldig dat we hier aan het vechten waren. De upgrades zijn duidelijk een stap vooruit, ook over een enkele ronde, maar in de race hebben we echt de grootste sprong gemaakt. Ik ging die nogal voorzichtig in, straks vielen we net als eerder juist terug. Maar het was zelfs beter dan in Oostenrijk. De vierde plek doet daarom wel een beetje pijn. We lagen zolang op podiumkoers, maar hadden geen geluk met de safety car. Ik ben blij dat ik teleurgesteld ben met de vierde plek."

Door zijn bliksemstart vocht Piastri in het begin met Max Verstappen. Hoe vond hij dat? "Best gaaf, om eerlijk te zijn. Het was mooi om een aantal ronden achter hem aan te rijden. De gehele race was hij niet idioot sneller dan wij. Dat is heel tof. Het is mooi om te zien dat we het tweede snelste team waren. Het overtrof al onze verwachtingen. Het is goed om weer vooraan mee te knokken."

Video: Samenvatting van de Grand Prix van Groot-Brittannië