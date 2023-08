Vlak voor de zomerstop was het McLaren dat ineens weer om de podiumplekken mee kon doen. Waar de renstal aan het begin van het seizoen met pijn en moeite een paar punten bijeen reed, was was na de Britse GP het verhaal voor het Britse team helemaal omgedraaid. Er kon gevochten worden om podiumplekken, zo ging Lando Norris tweemaal op rij naar het ereschavot en mocht Oscar Piastri de tweede prijs ophalen tijdens de sprintrace in België.

Toch is het gat naar de dominante Red Bulls nog erg groot. Met name qua race pace is duidelijk dat McLaren nog serieus tekort komt op de Oostenrijkse concurrent, iets wat door Piastri beaamd wordt. "In de kwalificatie zitten we een stuk dichter bij, al was Max [Verstappen] in Spa weer acht tienden sneller", vertelt de Australiër op de donderdag in Zandvoort. "Dat hangt ook wel een beetje van het circuit af. Op zondag moet iedereen tijd zien te vinden ten opzichte van Red Bull. De manier waarop ze de banden kunnen managen en toch hard kunnen gaan, en hun snelheid in een rechte lijn maakt de auto allround erg goed. Wij hebben enkele sterke punten waar we ze kunnen matchen of soms zelfs beter zijn, maar er zijn andere gebieden waar we duidelijk zwakker zijn. Daar moeten we aan blijven werken. De updates in Oostenrijk en Silverstone waren daar een eerste goede stap in."

Net als Charles Leclerc betwijfelt Piastri of Red Bull in te halen is onder het huidige reglement. "Ik zou dat graag willen denken, maar ik geloof dat het heel lastig wordt", verklaart de jongste coureur van het huidige F1-veld. "Zij zijn heel sterk aan deze regels begonnen en dit jaar zijn ze nog sterker. Als we kijken naar Aston [Martin] en naar ons, dan laat dat zien dat je in een korte tijd een stap kan zetten, zolang je de juiste richting opgaat. Met de huidige regels voor aero en windtunneltijd moet het veld ook dichter bij elkaar komen. Ik ben misschien iets optimistischer dan Charles."

Toeslaan als Red Bull fouten maakt

Een zege voor McLaren en Piastri lijkt voorlopig ver weg. De jonge Australiër ziet in dat alleen met wat fortuin gewonnen kan worden. "We moeten er staan als ze een fout maken. Dat hebben ze nog niet gedaan zover, maar we willen ervoor zorgen dat wij het eerste team zijn als dat wel gebeurt." Op korte termijn verwacht de rookie niet dat het gat gedicht kan worden. "We willen achter Red Bull zitten om het eerste team te zijn als er een kans komt." Welk team dat nu is, is voor Piastri moeilijk in te schatten: "Ik denk dat Aston dat op dit moment dat niet is, maar ze zitten er niet ver achter. Met deze nieuwe auto's hangt dat veel van de circuits af. Het ene weekend zoals in Silverstone zijn wij het, het andere kan het Mercedes zijn zoals in Boedapest. In Spa was Ferrari weer goed. Het is heel moeilijk om te zeggen, er is geen duidelijke tweede."