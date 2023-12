Piastri verwacht dat McLaren om meer kan strijden in F1-seizoen 2024

McLaren begon bijzonder moeizaam aan 2023, maar een reeks succesvolle upgrades in Oostenrijk en Groot-Brittannië bracht de renstal in een klap naar de strijd om de podiumplaatsen. Terwijl Lando Norris zeven keer op het podium eindigde, plaatste nieuwkomer Oscar Piastri zich tweemaal bij de eerste drie. Daarnaast won de Australiër ook de sprintrace in Qatar. Het leidde uiteindelijk tot de vierde plaats in het kampioenschap voor constructeurs. Zelf hoopt Piastri dat McLaren die lijn verder kan trekken richting 2024, zodat het team vanaf het begin competitief kan zijn op alle circuits.

"Als team hebben we in de tweede helft van het jaar veel meer succes gehad. We verwachten dat we komend jaar om meer kunnen vechten of in ieder geval ieder weekend onze goede weekenden van dit jaar kunnen hebben", vertelde Piastri. "Ik weet echter zeker dat Mercedes en Ferrari hetzelfde idee hebben. We gaan dus ons best doen en proberen om beter te beginnen dan dit jaar. Zelf vind ik dat ik veel meer ervaring heb opgedaan en hopelijk kan ik dat gebruiken voor de positie waarin we ons dan ook mogen bevinden."

Races een van verbeterpunten voor 2024

Afgelopen seizoen bouwde Piastri zijn raceweekenden vaak rustig op richting de kwalificatie, al veranderde dat naar mate hij iets meer ervaring opdeed. "Ik weet nu zeker meer dan toen ik aan het jaar begon. In Abu Dhabi was de snelheid vanaf het begin goed, maar maakte ik gewoon veel foutjes", antwoordde hij op een vraag van Motorsport.com over hoeveel beter voorbereid hij komend jaar is. "In zekere zin heb ik dat liever dan dat ik voor de kwalificatie enkele tienden mis, maar niet weet wat ik eraan moet doen. In de tweede helft van het jaar was er vaak juist een gat omdat ik foutjes maakte, niet doordat de snelheid ontbrak. In de races heb ik nog wel wat werk te verzetten, maar ik vind dat ik er langzaam kom. Ik ben blij met waar ik me bevind."

Toch was er bij Piastri ook besef dat hij er absoluut nog niet is. "Ik moet nog aan wat dingen werken", erkende de coureur uit Melbourne. "Deze banden zijn niet makkelijk en deze auto is onder bepaalde omstandigheden ook niet makkelijk. In iedere Grand Prix is het dus een beetje een nieuwe ervaring. Nu ik alle circuits in deze bolide heb bezocht, weet ik volgend jaar zeker iets beter wat ik kan verwachten. Ik verliet iedere race met veel meer kennis dan aan het begin van het weekend, dus hopelijk kan ik volgend jaar iets sterker zijn."