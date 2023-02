Oscar Piastri zal op 5 maart zijn debuut maken in de Formule 1. De Australiër komt uit voor het Britse McLaren, die na enig contractueel gesteggel met Alpine aan het langste eind heeft getrokken. De verwachtingen van de 21-jarige coureur zijn hooggespannen, aangezien hij zowel in de Formule 3 als de Formule 2 in zijn eerste jaar de titel veroverde. In 2022 stond Piastri als reservecoureur van Alpine nog aan de zijlijn, maar inmiddels is de talentvolle coureur volop bezig met de voorbereiding van zijn eerste F1-seizoen.

Piastri’s management bestaat uit niemand minder dan oud-F1-coureur en landgenoot Mark Webber en diens vrouw Ann Neal. Het koppel hielp de toekomstig F1-coureur door een moeilijke periode, wat veroorzaakt werd door de eerdergenoemde juridische problemen en onenigheid tussen hem en zijn oude werkgever Alpine. Piastri waardeert de ondersteuning die hij van Webber en Neal ontvangt enorm. “Ze doen er alles aan zodat ik me alleen hoef te focussen op dat wat ertoe doet. Ze maken mij het leven dit jaar een stuk makkelijker. Vorig jaar was dat niet anders, toen ze me begeleidden tijdens die periode. Dat heeft me enorm geholpen en daar ben ik ze erg dankbaar voor.” Inmiddels is de focus volledig verschoven naar de eerste race in Bahrein. Gevraagd wat de ervaren Webber hem meegeeft voorafgaand aan zijn debuut, antwoordt hij: “Samenvattend dat ik vooral de uitdaging van de F1 niet moet onderschatten. Het is duidelijk een grote stap. De dynamiek is anders dan wat ik gewend ben, aangezien ik nu ook betaald wordt om te racen.”

Samenwerken met een grote organisatie

De organisatie van een team als McLaren is van ongekende grootte wanneer men dat vergelijkt met de teams uit de Formule 2. Naast de druk die het internationale podium van de F1 geeft, speelt dit volgens Piastri ook mee in de transitie naar de koningsklasse. “Je hebt een grote verantwoordelijkheid als coureur van een team met zeven- of achthonderd mensen. Dat is een groot verschil. Mark, Andrea [Stella] en Zak [Brown] hebben me hier ook aan herinnerd, net als de impact die ik kan hebben op de motivatie en productiviteit van het team. Ik heb daarnaast ook belangrijke invloed op het design van de auto. Natuurlijk niet op het bouwen van de onderdelen zelf, maar door te vertellen wat de auto nodig heeft zodat het team daarnaar kan kijken.”