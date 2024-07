Na de start van de Formule 1 Grand Prix van Hongarije lag Oscar Piastri lange tijd aan kop van de race, maar na een nogal bijzondere strategische keuze van McLaren was na de laatste pitstops Lando Norris de voorste man. Laatstgenoemde werd eerder naar binnen gehaald voor een vers setje Pirelli's, waardoor hij met succes een undercut kon plaatsen op zijn teamgenoot. Norris werd daarna ronde na ronde opgedragen om de positie terug te geven aan Piastri, iets wat hij pas in de absolute slotfase deed. Het leverde bijzonder radioverkeer tussen Norris en de pitmuur op, want het was duidelijk dat de coureur het niet eens was met de teamorder.

Na afloop van de race werden beide heren gevraagd over hun zienswijze op deze beslissingen vanuit het team. Piastri was blij dat zijn teammaat zich aan de opdracht hield, al had hij even de angst dat hij niet voorbij gelaten zou worden. "Hoe langer het duurde, hoe nerveuzer ik werd. Uiteindelijk was dit perfect uitgevoerd door het team", vertelt de Australiër, die zich na het finishen Grand Prix-winnaar mag noemen. "Ik denk dat dit de juiste keuze was. Ik positioneerde mezelf goed bij de start en dan had ik nog een andere strategie. Ja, ik had graag gewild dat ik in de laatste stint een betere pace had, maar ik was nog in de positie om het [de zege] binnen te halen. Ik denk dus dat het team het goed uitgevoerd heeft."

Norris laat minder los over de keuze van het team. "Het team vroeg me om dit te doen, dus ik heb het gedaan. Dat is het wel zo'n beetje", vertelt de Brit, die verder weinig over het gedoe loslaat. Door de beslissing staat de man uit Bristol nog altijd maar op één zege.

Optimisme voor rest van het seizoen

De bijzondere beslissing viel extra op, omdat het om de zege ging. Het laat zien dat McLaren in topvorm verkeerd en dat de MCL38 een sterke auto is. "De auto is op dit moment een beest. Hij is echt onder iedere omstandigheid het snelste", looft Piastri. "Het geeft ons een geweldig gevoel dat we de race zo kunnen controleren en een 1-2 kunnen binnenhalen. Dat was lang geleden. Ik ben blij voor het hele team en het is leuk dat ik nu mijn eerste overwinning te pakken heb."

Norris gelooft dat er meer van zulke weekenden aan zitten te komen, al wil hij niet te hard van stapel lopen. "Als een constructeur hebben we twee goede coureurs en een geweldig team. Ik denk wel dat het lastig gaat worden, want er komt nog veel aan, maar vandaag was het onze dag", verklaart de McLaren-rijder. "Op Spa kan het weer compleet anders zijn. We blijven pushen en proberen meer van hetzelfde te laten zien."

Video: Beelden bij het strategische gedoe bij McLaren

Bekijk: F1 Hongarije 2024: Norris voorbij Piastri