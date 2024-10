De Formule 1 zou de Formule 1 niet zijn als de geruchtenmolen niet zo nu en dan wordt aangezwengeld. Het gebeurde deze week door het Duitse F1-Insider, dat meldde dat Oscar Piastri voor 2026 in beeld zou zijn bij Red Bull Racing. Manager Mark Webber zou door de rolverdeling bij McLaren - waar Piastri deze weken een ondersteunende rol moet vertolken - om zich heen kijken en ook Red Bull zou volgens de Duitse publicatie andere opties in kaart brengen 'voor het geval dat'. Dat laatste zou ter vervanging van Sergio Pérez kunnen zijn, maar ook eventueel als vaandeldrager bij het team, mocht Max Verstappen zijn heil op termijn nog elders willen zoeken. Helmut Marko drukte de geruchten niet meteen de kop in en liet juist weten: "Laten we het zo zeggen: Mark Webber zoekt intensief het gesprek op."

Als Piastri tijdens de mediadag in Mexico-Stad de vraag krijgt of een overstap naar Red Bull Racing aan de horizon gloort voor hem, lacht de talentvolle Australiër: "Zeker niet. Ik ben blij met waar ik nu zit. Ik sta hier na dit jaar nog twee seizoen onder contract en kijk er zeker niet naar om ergens anders heen te gaan." Het dienstverband van Piastri is door McLaren opengebroken na zijn geslaagde debuutjaar en loopt daardoor nog tot het eind van 2026. Om de woorden van Marko kan Piastri overigens wel glimlachen: "Het zou geen week in de Formule 1 zijn zonder opmerkingen van Helmut!"

De tweevoudig Grand Prix-winnaar zegt evenmin verrast te zijn toen hij de opmerkingen deze week las. "Niet enorm. Ik zou vooral zeggen dat het een leuk compliment is. Maar ik ben erg blij met waar ik momenteel zit en zij hebben [bij Red Bull] ook best een grote pool waaruit ze kunnen vissen", doelt Piastri op alle coureurs uit het opleidingstraject van Red Bull.

Geen probleem met de huidige rolverdeling?

Piastri verduidelijkte vorige week dat hij zich momenteel niet echt tweede coureur voelt bij McLaren. Verstappen liet aan deze website weten dat Piastri 'veel te goed' is om als tweede viool te worden weggezet en dat hij zoiets nooit zou accepteren. De man met startnummer 81 zei de eerlijkheid van Verstappen te waarderen, maar nuanceerde de rolverdeling bij McLaren enigszins: "Max is altijd erg rechtdoorzee en eerlijk. Hij zegt wat hij denkt. Dat weten we allemaal. Maar persoonlijk zie ik het niet als een nummer één of nummer twee binnen ons team. Het gaat er vooral om of ik zelf goed genoeg presteer en dingen kan afdwingen. Baku was in dat opzicht het perfecte voorbeeld. Dat was een goed voorbeeld van dat ik dit seizoen niet per se alles hoef op te geven voor Lando." Het Duitse F1-Insider noteerde juist dat Piastri en met name zijn manager Webber niet bij zouden zijn met de huidige rolverdeling, maar dat weerspreekt de coureur zelf.

Video: De geruchten omtrent Oscar Piastri besproken