Piastri: “Kritiek op Alfa-aanwinst Zhou best oneerlijk”

Waar de kampioenschapsleider in de Formule 2 gelinkt werd aan een zitje bij Alfa Romeo, was het uiteindelijk Zhou die vorige week aangekondigd werd voor het tweede zitje bij de Italiaans-Zwitserse formatie. Guanyu Zhou brengt flink wat financiële steun mee naar het team, coureur Antonio Giovinazzi toonde zich daarom kritisch op zijn huidige team en noemde de F1-wereld ‘meedogenloos’ als het om geld ging. In Qatar nam Piastri het op voor zijn tegenstander in de Formule 2.

“Natuurlijk is er nogal wat negativiteit voorbij gekomen op social media en dergelijke, maar ik denk dat het vooral best oneerlijk was”, aldus Piastri. “Natuurlijk, we weten dat hij financiële steun meebrengt. Maar hij doet het toch niet slecht. Hij staat tweede in het kampioenschap, heeft hetzelfde aantal overwinningen als ik. Hij stond het eerste deel van het jaar aan de leiding in het kampioenschap. Hij is niet zo dat hij niets gepresteerd heeft. Het wordt zeker pittig voor hem tegen Valtteri [Bottas]. Hij heeft een hele sterke teamgenoot in Valtteri. Maar ik ben benieuwd hoe hij het doet, ik heb er wel vertrouwen in.”

Zhou uit beeld bij Alpine

Piastri heeft in het F2-klassement een voorsprong van 36 punten op Zhou met nog twee raceweekenden te gaan in Saudi-Arabië en Abu Dhabi. Beide heren zijn lid van het Alpine-opleidingsprogramma. Piastri gaat volgend seizoen aan de slag als reservecoureur en gaat in die rol niet racen. Met zijn overstap naar Alfa Romeo lijkt er een eind te komen aan zijn verbintenis bij Alpine, Piastri wordt daarmee de kopman van het juniorprogramma.

“Zo kun je het inderdaad wel zien”, stemde Piastri toe. “In een groot team als Alpine hoop ik dat de financiële kant van het spel niet zo’n grote factor is. Met het oog op de toekomst weet ik niet hoe groot de rol daarvan gaat zijn. Maar het is voor mij in principe wel gunstig dat Zhou een beetje uit beeld is.”