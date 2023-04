Oscar Piastri kort na terugkeer uit Australië alweer in actie

Oscar Piastri profiteerde afgelopen weekend in zijn eerste thuisrace als Formule 1-coureur van de chaos en pakte in Melbourne de eerste punten van zijn loopbaan. Het waren tevens de eerste punten voor zijn McLaren F1-team, dat tot op heden een pover seizoen kent. Piastri eindigde twee plekken achter zijn teamgenoot Lando Norris op de achtste plek. De dubbele puntenfinish was een aardige boost voor McLaren, dat tot nog toe in de hoek zat waar de klappen vielen.

Tijd om te feesten en te rusten (zoals het geval was bij zijn huidige manager Mark Webber) heeft Piastri echter niet gekregen. Nog geen drie dagen na de GP van Australië is de jongeling alweer in Europa en zit hij opnieuw achter het stuur van de McLaren F1-bolide. Op het circuit van Imola komt Piastri woensdag in actie met de 2021-bolide van het team uit Woking, de MCL35M. Het is voor de Aussie een nieuwe kans om zijn leerproces verder te zetten en het Formule 1-spel definitief onder de knie te krijgen.

Het rijden in deze periode is overigens geen overbodige luxe. De eerstvolgende Formule 1-race is pas eind deze maand in Azerbeidzjan. Het is dan ook niet uitgesloten dat er de komende dagen en weken meer teams in actie komen met ‘oud’ materiaal.