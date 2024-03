Piastri kan leven met teamorders McLaren F1: "Volkomen terecht"

Na de uitvalbeurt van Max Verstappen lagen Lando Norris en Oscar Piastri op de tweede en vierde plaats. Toen Charles Leclerc de undercut waagde en vroeg een pitstop maakte, volgde Piastri direct dat voorbeeld. De thuisheld kwam daardoor voor Norris terecht, maar die had een beter tempo. Omdat de strijd tussen McLaren en Ferrari ging, besloot McLaren halverwege de race om teamorders op te leggen aan Piastri. De Australiër moest Norris voorbij laten gaan in de hoop dat de Brit de Ferrari's onder druk kon zetten. Dat gebeurde niet en uiteindelijk moesten Norris en Piastri genoegen nemen met de derde en vierde plaats. Piastri maakte het zich na de teamorders niet makkelijk om bij Norris aan te haken door een fout in bocht 13, waar hij zo'n vier seconden mee verloor.

De teamorders van McLaren konden niet op steun van de Australische fans rekenen, maar Piastri zelf had er geen problemen mee. "Het was in mijn optiek volkomen terecht", zegt Piastri. "Hij stond gisteren voor mij in de kwalificatie en reed wat langer door tot aan zijn eerste pitstop. Op dat moment in de race haalde hij me in en hij was sneller. Ik bleef toen in de buurt van Leclerc en Norris haalde ons allebei bij. Ik hoopte dus eerlijk gezegd dat hij me zou inhalen en Charles zou pakken. Maar het was in mijn optiek volkomen terecht. Natuurlijk had ik in mijn thuisrace liever derde gebleven, maar het was volkomen eerlijk."

Piastri spreekt van een sterk weekend, maar geeft toe dat hij 'een paar fouten' heeft gemaakt 'op momenten dat het ertoe deed'. "Het was een beetje frustrerend, maar vandaag was een solide resultaat." Hij vindt de snelheid van de MCL38 in Melbourne wel bemoedigend voor de rest van het seizoen. "Absoluut. We hebben nog wat te leren en moeten kijken wat ik beter had kunnen doen, maar het is zeker een stap in de juiste richting. Maar we zijn er nog niet helemaal."

Piastri kon tijdens de race proeven van een podium, maar uiteindelijk moest hij dus settelen voor de vierde plaats. Hij geeft aan dat hij niet al te veel bezig was met een podiumplaats in zijn thuisrace. "Ik wist natuurlijk wel dat het een mogelijkheid was en als ik halverwege de race snel genoeg was geweest, had het de waarheid kunnen worden. Maar met de verschillende strategieën en het verschil in banden qua leeftijd, had ik verwacht dat Lando sneller zou zijn - en dat was hij ook. Ik had graag één plek hoger geëindigd, maar het is voor het team een fantastisch weekend geweest en ik ben eerlijk gezegd heel blij met het gat naar Ferrari, dat met name dit weekend veel kleiner was."

Iets wat Piastri ook optimistisch stemt, is de snelheid van de Red Bull RB20 met Sergio Pérez achter het stuur. "De grootste verrassing was Checo's tempo. Ik hield er rekening mee dat hij naar voren zou komen, maar dat was niet het geval. Dat biedt waarschijnlijk de rest van de grid wat optimisme", aldus Piastri. Red Bull-teambaas Christian Horner legde na afloop wel uit dat Pérez schade had opgelopen waardoor hij 56 seconden na racewinnaar Carlos Sainz over de finish kwam gereden.