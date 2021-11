Formule 2-leider Oscar Piastri werd eerder deze week aangekondigd als reservecoureur voor het Alpine F1 Team. De talentvolle coureur maakte de afgelopen jaren indruk in de talentenklassen. In eerste instantie zou hij zowel in de F3 als de F2 twee seizoenen doorbrengen, maar hij won vorig jaar bij zijn eerste poging direct de Formule 3-titel. Dit jaar lijkt hij op weg om dat kunststukje in de hoogste opstapklasse richting de F1 te herhalen. Met vier races te gaan heeft hij een gezonde voorsprong van 36 punten op Guanyu Zhou, die in 2022 voor het Alfa Romeo F1 Team racet.

Aan de vooravond van de Grand Prix van Qatar sprak Piastri in Losail met geselecteerde media, waaronder Motorsport.com. De Australiër onthulde daar dat hij geen raceplannen voor 2022 heeft. Op de vraag of en waar hij volgend jaar racet, antwoordde hij: “Op dit moment denk ik van niet. Ik wil me focussen op het halen van de F1. Zo vaak mogelijk in de paddock zijn, ook al race ik niet, is wat mij betreft minstens net zo waardevol voor mijn doel om de F1 te bereiken. Ik zal het racen enorm missen, want ik denk dat ik volgend jaar helemaal niet rijd, maar we moeten naar het grotere plaatje kijken en in eerste instantie op de Formule 1 focussen. Ik keer volgend jaar niet terug in de Formule 2.”

Alle ballen op de Formule 1

Om racefit te blijven voor het geval dat hij eens moet invallen voor een van de vaste rijders, wordt een uitgebreid testprogramma opgesteld: “Ik zal regelmatig rijden. Oké, het is geen racen maar nogmaals, als dat een afleiding zou vormen en zou betekenen dat ik kansen bij Alpine in de F1-paddock kan mislopen, dan heb ik er om eerlijk te zijn weinig interesse in. Hoe gek het ook klinkt, ik race liever niet en concentreer me volledig op mijn rol als reserverol met het doel om in de nabije toekomst de Formule 1 te halen, dan om ergens anders rond te spartelen en daardoor iets van mijn focus op de F1 te verliezen.”

De nieuwe reglementen voor volgend jaar schrijven voor dat alle teams minimaal twee vrijdagtrainingen een jonge rijder moeten inzetten. Het lijkt aannemelijk dat Alpine daarvoor Piastri naar voren zal schuiven, maar die deal is nog niet beklonken zo zegt hij: “Ik weet dat er over vrije trainingen voor jonge rijders gesproken wordt. Meer dan dat weet ik niet. Ik weet ook niet hoeveel het er zullen zijn. Ik zou graag denken dat ik als reserverijder die sessies voor mijn rekening neem, maar daar moet ik nog met Alpine over praten.”