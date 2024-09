Piastri incasseert 'pijnlijke' nederlaag in F1-race Monza

Niet voor het eerst dit seizoen heeft McLaren een nagenoeg zekere Formule 1-zege verspeeld. Oscar Piastri begon sterk aan de race en plaatste een fraaie inhaalactie op teamgenoot Lando Norris om de kop te pakken, maar Ferrari ging voor de eenstopper. Dat bleek de juiste keuze te zijn, want Charles Leclerc hield genoeg over om de aangesnelde Piastri achter zich te houden. Carlos Sainz werd nog wel gepasseerd, maar meer dan een tweede plaats zat er voor hem niet in. Piastri baalt als een stekker van het mislopen van de zege.

"Ja, dit doet pijn. Daar ga ik niet over liegen", vertelt Piastri na afloop van de race. "We hebben een heleboel dingen goed gedaan, maar we hadden al vanaf het eerste moment vraagtekens bij de strategie. Vanuit onze positie en gezien de staat van onze banden hadden wij het idee dat een eenstopper een te riskante keuze was. Aan het einde van de race bleek dat die keuze [voor de eenstopper] wel de juiste was. Ik ben heel, heel erg blij met de pace die we vandaag hebben laten zien, maar op P2 finishen doet pijn."

Voor Piastri was in de race in eerste instantie de call voor een tweestopper een logische, maar hij erkent na afloop dat een eenstopper mogelijk zou zijn geweest. "Achteraf gezien kan iedereen een held zijn op maandag. Vandaag hebben we het jammer genoeg verkeerd gedaan en dat komt grotendeels door mij", erkent de McLaren-rijder. "Vanaf het begin van de race hadden we veel te verliezen, want wij lagen aan de leiding. Charles had meer ruimte om wat anders te doen. Hij zou sowieso derde worden en heeft juist gegokt. Mijn linker voorband was al enorm aan het grainen en het zag er niet uit dat het beter zou worden. Dat gebeurde wel [bij Leclerc]."