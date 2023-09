Piastri hoopt na P2 in F1-kwalificatie leiding in Japan te pakken

In de derde vrije training toonde McLaren aan dat het mee kon doen om de topposities in de kwalificatie voor de Grand Prix van Japan. Uiteindelijk zou er net als in VT3 ook in de kwalificatie een Red Bull en twee McLarens in de top-drie staan, al was het Oscar Piastri die dit keer sneller was dan Lando Norris en zondag de McLaren-aanval mag aanvoeren op jacht naar Max Verstappen.

"De eerste ronde was vrij solide", oordeelt Piastri. "Ik was er best blij mee, al had de laatste chicane wel beter gekund. Maar het was een goede ronde. In de tweede ronde had ik een goede eerste sector. De sectoren die volgden waren niet zo goed, dus ik ben blij dat ik op P2 ben geëindigd. Het is tot nu toe echt een goed weekend geweest voor het team. We hebben updates meegenomen en deze zijn duidelijk snel. We dachten dat we een goede kans zouden maken, maar je moet het nog steeds waarmaken. Dus ik ben blij met de tweede plaats en voor het team met de tweede en derde plaats. Erg blij." Voor de start heeft de Australiër goed zicht op Verstappen en hij weet uiteraard wat zijn doel wordt. "Het is voor het eerst in lange tijd dat ik van de eerste startrij begin, dus dat wordt gaaf", geeft de coureur uit Melbourne aan. "Er staat één auto voor me om in te halen, dus ik zal proberen om dat voor elkaar te krijgen."

Lando Norris was op zijn beurt tevreden over zijn ronde en kan daarom ook wel leven met die derde plek. "Het was met die P2 en P3 een erg goede dag voor het team", zegt Norris. "Oscar heeft het geweldig gedaan, net als Max - zoals gewoonlijk. Maar het was een goede dag voor ons, ik was best tevreden over mijn ronde. Het is lastig. Het is geen makkelijk circuit om alles altijd maar voor elkaar te krijgen. Het gaat zo hard hier, de kleinste fout kan een groot verschil maken in je rondetijd. Dus ik ben blij. Het was een goede dag, een goede positie voor morgen."

Norris hoopt uiteraard een goed resultaat neer te zetten voor McLaren, dat in Japan al de nodige successen heeft gekend. "Natuurlijk hopen we op een goed resultaat morgen, we willen die traditie voortzetten. Maar," weet Norris ook, "het gaat moeilijk worden. Max doet het erg goed, Red Bull doet het altijd erg goed. We zullen ons best doen om het hen moeilijk te maken en morgen een goede race neer te zetten."

