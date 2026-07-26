Piastri haalt hard uit naar het "onaanvaardbare" incident met Sainz, maar accepteert de strategie van McLaren

McLaren -coureur Oscar Piastri was enorm gefrustreerd omdat hij tijdens de Hongaarse GP van de F1 werd geraakt door een achterblijver, Carlos Sainz, maar had geen bezwaar tegen de pitstrategie van McLaren.

Piastri kwam vanuit de leiding binnen voor zijn tweede pitstop en belandde in het achterblijvende verkeer, achter Williams-coureur Sainz en Fernando Alonso van Aston Martin, die streden om een achterliggende positie.

Toen Sainz in bocht 2 terugkeerde naar de racelijn, zwenkte hij tegen de McLaren van Piastri aan, zich niet bewust van de positie van de Australiër op het circuit. Piastri wist schade te voorkomen, maar verloor wel een aanzienlijke hoeveelheid tijd, wat hem uiteindelijk de leiding kostte aan teamgenoot Lando Norris.

Hoewel er af en toe GPS-problemen waren die de weergave van de blauwe vlaggen op het stuur verstoorden, werden aan Sainz en Alonso nog steeds blauwe vlaggen getoond via de door marshals bediende lichtpanelen.

Piastri haalde na de race hard uit naar Sainz en noemde het „onaanvaardbaar“ dat de Spanjaard de blauwe vlag niet in acht nam, ongeacht de systeemstoring.

"Ja, ik wist dat er [problemen] waren met de blauwe vlaggen, maar op alle signalen van de marshals waren wel blauwe vlaggen te zien", zei Piastri.

"Ik zat vlak achter hem. Ik kon niet geloven wat er gebeurde. Aangereden worden door een achterblijver is nooit iets wat je verwacht dat er mis kan gaan tijdens je race. Het maakt me niet echt uit of hij me niet zag. Het feit dat hij me niet zag en dat niemand hem iets had gezegd, of dat er een gebrek aan volledig bewustzijn was, is onaanvaardbaar.

"Hij vocht met Fernando om de laatste plaats alsof het om het wereldkampioenschap ging. Het kostte me de leiding in de race. Hij is nogal kritisch op anderen. Anderen hebben hem eerder al eens op de vingers getikt omdat hij op het circuit frustrerend rijdt. Als je dan zelf zoiets doet, denk ik dat je misschien eens een beetje in de spiegel moet kijken."

Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Naast het feit dat hij geen blauwe vlaggen op zijn dashboard zag, legde Sainz uit dat Piastri zich in zijn dode hoek bevond, waardoor hij niet verwachtte dat de McLaren zich daar zou bevinden.

"We hadden geen blauwe lampjes op het stuur, terwijl die ons normaal gesproken in dit soort gevechten om posities helpen te begrijpen of we worden ingehaald of niet," legde hij uit.

"Op dat moment had ik geen idee dat ik op het punt stond ingehaald te worden en bovendien was ik verwikkeld in een hevig gevecht met Fernando, waarbij ik probeerde hem in de bocht te ondermijnen, en ik had niet verwacht dat Oscar daar zou zijn.

"Zelfs als ik hem had verwacht, zat hij in mijn dode hoek, dus het was eerlijk gezegd onmogelijk voor mij om het te vermijden. Waarschijnlijk had wat betere communicatie geholpen, maar tegelijkertijd is het iets wat in de racerij soms gebeurt."

Piastri richtte zijn frustratie op dat moment ook op zijn eigen team en bedankte hen sarcastisch voor het feit dat ze hem überhaupt in die situatie hadden gebracht.

Maar nadat hij enigszins was afgekoeld, erkende Piastri dat het de juiste beslissing was geweest om de pitstop van Lewis Hamilton af te dekken, en aangezien Piastri voorrang kreeg bij de pitstop ten opzichte van Norris, zou hij zijn voorsprong gemakkelijk hebben behouden als er geen zeldzame hindering door achterblijvers was geweest.

"Ik denk dat de timing van mijn pitstop prima was," gaf hij toe. "We wilden Hamilton dekken, wat volkomen normaal was. Als ik niet was aangereden, zou ik nog steeds voor Lando hebben gereden.

"Toen Lando voor me uitkwam, wist ik natuurlijk dat ik niet genoeg tempo had om hem aan te vallen, dus ik wist dat mijn kansen op de overwinning vanaf dat moment verkeken waren. Op dat moment was ik dus pissig dat ik de leiding in de race kwijt was. Maar dat was niet de schuld van het team. Het was de schuld van Carlos.”

Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Op dat moment vond Piastri dat McLaren de pitstop van Norris ook had kunnen uitstellen, maar achteraf gaf hij toe dat dat niet logisch zou zijn geweest.

"Ik had het gevoel dat het team Lando misschien niet naar de pit had hoeven halen als het een race tussen twee auto’s was geweest, maar ik weet dat het geen race tussen twee auto’s is," voegde Piastri eraan toe. "Ik weet dat Lando zijn eigen race moet proberen te winnen en dat er nog andere coureurs zijn.

"Ze kunnen Lando niet zomaar niet naar de pit laten komen vanwege iets waar hij geen controle over heeft en waar ik ook geen controle over heb. Vanuit dat oogpunt is het prima. Ik was op dat moment gewoon heel, heel boos over wat er gebeurde."

Terwijl Norris de Grand Prix won – de eerste voor McLaren in 2026 – moest Piastri uiteindelijk opgeven vanwege een defecte versnellingsbak, waardoor hij zijn kans op de tweede plaats verspeelde.