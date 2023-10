Oscar Piastri trainde zich vrijdag namelijk naar de derde startplek voor de Grand Prix van zondag, maar moest tijdens de gebruikelijke interviews voor de top drie vernemen dat zijn tijd was afgepakt en hij daarmee naar de zesde positie terugzakte. In de kwalificatie voor de Formule 1-sprintrace klokte de Australiër de snelste tijd, maar wilde niet nogmaals teleurgesteld worden. Met een knipoog zei Piastri direct na de sprint shootout dat hij wachtte op de laatste bevestiging van de FIA.

"Ja, ik ben heel erg blij. Ik had de FIA eigenlijk vijf minuten extra moeten geven om te checken of ik wel echt op pole sta", grapt de McLaren-coureur na afloop. "Maar als het goed zit, dan ben ik heel erg blij. Het was een prima rondje. Ik zag Lando op de grote schermen een fout maken in de laatste bocht. Ik heb geen idee hoe zijn rondje er tot dat moment voorstond, maar ik ben heel content."

Net als in de kwalificatie werden ook in de sprint shootout tijden afgepakt door het overschrijden van track limits. Onder meer tijden van Lewis Hamilton, Max Verstappen, Fernando Alonso, Charles Leclerc en Sergio Perez verdwenen. Dit houdt wel in dat McLaren voor de F1-sprintrace de volledige eerste startrij bezet. Volgens Piastri was het echter een allesbehalve gemakkelijke sessie. Hij had eerst het idee dat het hem ontglipte. "Ik worstelde behoorlijk in de eerste twee delen", vervolgt hij. "Daarna kon ik me herstellen voor het laatste deel. Ik ben blij. Het team leverde geweldig werk."

Voorafgaand aan de sprint shootout werd bekend dat Pirelli zich serieus veel zorgen maakt over bandenproblemen voor de race op zondag. Alle F1-coureurs kregen kort voor de kwalificatie voor de sprintrace tien minuten extra trainingstijd om te wennen aan de nieuwe track limits in de bochten twaalf en dertien, die zo'n 80 centimeter naar binnen zijn getrokken. Op de vraag hoe de aanpassingen zijn, antwoordt Piastri: "Ja, het verandert wel het een en ander. Ik denk ook, omdat het een geverfde kerbstone is, dat het onmogelijk is in te schatten waar die is. Je kan hem niet zien. Dat maakt alles wel lastiger, maar dit geldt voor iedereen."