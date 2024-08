McLaren F1 gelooft in titels 2024: "Allebei prioriteiten"

McLaren weet dat de coureurstitel nog ver weg is door de ruime voorsprong van Max Verstappen op Lando Norris, maar in het constructeurskampioenschap is er nog van alles mogelijk. McLaren staat nu namelijk slechts 42 punten achter Red Bull Racing en lijkt samen met Mercedes een van de teams in vorm. Oscar Piastri, die in Hongarije zijn eerste Formule 1-zege pakte, weet in ieder geval wat zijn prioriteit is: De constructeurstitel. "Het voornaamste doel is om het constructeurskampioenschap te winnen voor het team, en ik denk dat we een heel goede kans maken om dat te doen", zegt Piastri tegen Sky Sports News. "We hebben de laatste zes of zeven races het gat naar Red Bull gedicht."

De coureurstitel is een wat grotere uitdaging, erkent Piastri. De Australische coureur heeft na veertien races de vierde plaats in handen, met een achterstand van 32 punten op teamgenoot Norris en 110 punten op Verstappen. "Natuurlijk wil ik graag zo hoog mogelijk eindigen. Ik ben zelf niet kansloos voor het kampioenschap, dat is wel heel veel gevraagd, maar ik wil goede races rijden, consistentie opbouwen en het team echt helpen om de constructeurstitel te winnen. Mocht het tot een situatie komen waarin ik Lando later dit jaar moet helpen, dan bespreken we dat. Maar eerst hebben we als doel om het constructeurstitel te winnen en te proberen om het voor mezelf ook goed te doen."

Alle punten tellen

Waar Piastri dus vooral de focus legt op de constructeurstitel, wil zijn baas en McLaren-CEO Zak Brown beide titels nog niet uitsluiten. "Het zijn allebei prioriteiten, want uiteindelijk moeten onze twee coureurs zo hoog mogelijk eindigen als we de constructeurstitel willen pakken. Ik zou beide coureurs graag in de top-drie willen zien. We staan nu tweede en vierde. En hoe dichterbij we komen in het coureurskampioenschap, hoe dichter we bij de constructeurstitel komen. We gaan dus voor beide [titels] omdat alle punten tellen", aldus de Amerikaan.

McLaren heeft pas twee zeges gepakt in 2024, toch vormt het na veertien races de grootste bedreiging voor Red Bull. Ook Brown voelt dat er nog van alles mogelijk is na een sterke reeks voor zijn team. "Het is absoluut een fijn gevoel. De coureurs, het team en iedereen heeft gewoon fantastisch werk geleverd door tien podiums op rij mogelijk te maken. Dat is behoorlijk gaaf. Het is een mooie positie om de zomerstop in te gaan, wetende dat je strijdt om de coureurs- en constructeurstitel. We moeten nog wel veel werk te doen. Het zal niet makkelijk worden. De tweede seizoenshelft gaat spannend worden, maar ik ben heel blij met wat iedereen hier bij McLaren bereikt heeft."