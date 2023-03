Er stond in Bahrein veel druk op Oscar Piastri , om wie vorig jaar nog zo veel te doen was. De Formule 2-kampioen van 2021 moest als Alpine-reserve vorig jaar langs de zijlijn toekijken en wilde dit jaar weer racen. Hij kon bij Alpine , als vervanger van Fernando Alonso , rekenen op een zitje voor dit seizoen, maar daar zat de jonge Australiër niet op te wachten. Hij was al tot een overeenkomst gekomen met McLaren en kon die overstap ook daadwerkelijk maken nadat het geschil bij FIA's Contract Recognition Board op tafel kwam.

Dat Piastri weer even moest wennen aan het gevoel van een raceauto, was in de kwalificatie in Bahrein duidelijk. Hij kwam daar niet verder dan de achttiende tijd en moest in de race vroegtijdig opgeven door problemen met de MCL60. De snelheid leek er niet in te zitten bij McLaren, dat geteisterd werd door problemen. Piastri erkent dat McLaren 'niet staat waar het wil staan'. "Daar zijn we ook erg open over geweest", zegt Piastri. "We hebben een goed ontwikkelingsplan klaarliggen om onszelf weer terug te brengen naar waar we willen staan, namelijk jagend op de top drie of vier teams." Dat wordt wel een lastige klus, geeft Piastri toe. "Maar we kunnen wel inspiratie putten uit de stap die Aston Martin van de winter heeft gezet. Het is mogelijk om zo'n stap te zetten, als je heel hard werkt. Natuurlijk willen we weer proberen terug te keren." In de hoop weer wat tijdwinst te pakken, neemt McLaren updates mee naar Baku, deelt de Australiër. "Maar dat zal dan een stap zijn binnen een plan van meerdere stappen gedurende het jaar", tempert hij de verwachtingen.

Geen spijt

Voor zijn vorige werkgever, Alpine, was het weekend in Bahrein iets beter dan dat van McLaren, al kende met name Esteban Ocon een dramatische race waarin hij meerdere tijdstraffen ontving. Teamgenoot Pierre Gasly startte van de laatste plek, maar kwam als negende over de streep. Of Piastri toch ergens spijt heeft van zijn keuze voor McLaren? "Voor mij was het nooit echt een beslissing tussen deze twee teams. Daar kwam het nooit echt op neer. De overige details waren natuurlijk allemaal erg uit de lucht gegrepen en zijn veel in herhaling gevallen. Maar voor mij was het duidelijk dat ik naar McLaren wilde vanwege de enorme passie die zij toonden om mij binnen te halen. Dat speelde een enorme rol in dat besluit. Dus ik kijk er niet echt op die manier naar, maar natuurlijk focus ik me op waar ik nu ben en probeer ik het team vooruit te helpen om terug te keren naar waar we willen staan."

Dat hij op steun van teambaas Andrea Stella en McLaren CEO Zak Brown kan rekenen, is voor Piastri 'superbelangrijk'. "Het is altijd fijn, zeker als het van de hooggeplaatste mensen binnen het team komt. Uiteindelijk was Zak een van de belangrijkste mensen die mij naar McLaren heeft gehaald. Om dat vertrouwen en de steun van Zak en Andrea te krijgen is superbelangrijk. Zij hebben mij in mijn korte tijd bij McLaren erg goed gesteund. Ze zijn erg bemoedigend geweest en realistisch dat er een tijd van aanpassing zal zijn bij het werken met een nieuw team, de eerste keer in de Formule 1 en het feit dat ik een hele tijd niet heb geracet."