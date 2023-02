Afgelopen zomer was Oscar Piastri het middelpunt van een touwtrekkerij tussen McLaren en Alpine. Nadat de overstap van Fernando Alonso naar Aston Martin was aangekondigd, werd Piastri door Alpine genoemd als vervanger van de Spanjaard. De 21-jarige Australiër was in 2022 hun reservecoureur in de Formule 1. Maar de piloot ontkende het nieuws al snel via sociale media; hij had voor 2023 al een deal met McLaren getekend. De Contract Recognition Board boog zich over de zaak en besliste dat Piastri voor McLaren mocht gaan rijden.

Piastri kreeg destijds veel negatieve publiciteit. Alpine-baas Otmar Szafnauer trok zijn loyaliteit in twijfel en dreigde met een rechtszaak om het geld terug te krijgen dat aan de F3- en F2-kampioen in zijn juniorcarrière was uitgegeven. "Ik denk niet dat het enige druk heeft toegevoegd" zegt Piastri op de vraag van Motorsport.com over zijn conflict met Alpine. "Als je in de F1 komt met de resultaten die ik heb behaald in de juniorcategorieën, is er altijd een element van verwachting. Ik denk dat het drama weliswaar voor veel aandacht heeft gezorgd, maar dat het niets met mijn rijden te maken heeft."

"Tijd is goede genezer"

Piastri concentreert zich nu op zijn stuurmanskunsten en het leren kennen van zijn nieuwe werkgever uit Woking, dat afgelopen week de nieuwe McLaren MCL60 presenteerde. "Ik probeer weer op snelheid te komen. Natuurlijk zal er een beetje roest zijn omdat ik een jaar niet heb geracet. Er zijn dingen die je zonder racen niet kunt blijven trainen. Daarom kijk ik ernaar uit om weer de baan op te gaan." Piastri kon naar eigen zeggen al het gedoe met Alpine snel achter zich laten. "Het was duidelijk nogal heftig vorig jaar, maar na de hoorzitting en de uitspraak in ons voordeel was het nog een kwestie van uitzoeken hoe de exit bij Alpine eruit moest zien. Toen dat eenmaal gebeurd was, ging mijn aandacht uit naar McLaren. Het was fijn om na het seizoen te kunnen testen en me goed in te werken in het team. Ik heb veel zin om aan mijn debuutjaar te beginnen."

Piastri denkt dat de storm rond de Alpine-soap is gaan liggen. "Ik ga daardoor vrij ontspannen het seizoen in. Nadat alle feiten en het volledige verhaal naar buiten waren gekomen, werd het veel duidelijker voor de meeste mensen. De tijd is ook een goede genezer voor de meeste dingen. Ik ben nu volledig gefocust op McLaren. De voorbereiding gaat heel goed."

Video: De onthulling van de McLaren MCL60