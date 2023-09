Piastri geeft na P3 in Japan toe: "Had niet het tempo van Norris"

Vanaf de tweede startpositie had Oscar Piastri een prima start, maar niet goed genoeg om Max Verstappen in de run naar bocht 1 te verschalken. Hij opende wel even de deur voor teamgenoot Lando Norris om het aan de buitenkant te proberen, maar de McLaren-coureurs moesten al snel settelen voor de tweede en derde plaats. Terwijl Piastri in ronde 13 binnenkwam voor zijn eerste pitstop, kwam er een virtuele safety car vanwege de rotzooi op de baan in bocht 11 na het contact tussen Sergio Perez en Kevin Magnussen. Het kwam de Australiër goed uit, al vreesde hij wel alsnog een nadeel over te houden aan deze timing.

"Ik was best blij", zegt Piastri tegen Sky Sports. "Ik wist dat de VSC er was, maar ik wist niet wat er was gebeurd dus ik was aan het bidden dat het geen echte safety car zou worden. Maar het was een goede actie van het team. Ik was op een gegeven moment wel een klein beetje nerveus", lacht de 21-jarige coureur uit Melbourne. Over die start: "Ik had een goede launch, maar toen was ik in alle eerlijkheid te enthousiast op het gas en in de tweede fase had ik te veel wielspin. Daar verloor ik weer terrein op Max. Lando had overduidelijk de beste start van ons drieën. Ik deed mijn best, maar ik wist dat het dicht bij elkaar zat en ik zat er niet genoeg naast. Zelfs al had ik Max ingehaald, was dat niet van lange duur geweest. Ik ben gewoon blij dat ik van de tweede plaats een derde heb gemaakt. Dat was alle snelheid die we vandaag in ons hadden."

Door die vroege pitstop, de undercut, had Piastri Norris weer te pakken na zijn raketstart. Toen Norris weer achter zijn teamgenoot zat na zijn pitstop, drong hij op de boordradio aan om van positie te wisselen omdat hij voor zijn gevoel te veel tijd verloor waardoor zij vatbaar zouden worden voor de Ferrari's en Mercedessen. Piastri luisterde naar de opdracht van het team en stelt dat zij vandaag alles 'heel verstandig' aangepakt hebben. "Ik had vandaag duidelijk niet hetzelfde tempo als Norris. Er zijn dus wat dingen voor mijzelf om aan te werken", geeft hij toe. "De opdracht om naar binnen te komen tijdens die VSC was de perfecte timing voor mij. Dat pakte erg goed uit. Ik heb nog wel wat om aan te werken wat betreft racetempo." Hij legt uit dat het moeilijk is om te verbeteren in races waarin hoge bandenslijtage is, totdat hij meer van die races doet. "Ik probeer zo veel mogelijk te leren, maar voor nu geniet ik van het podium."

