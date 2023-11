Oscar Piastri spinde vrijdag in Q3 en met storm op komst vergooide hij dus zijn enige kans. Hij nam daardoor de tiende startplek in op de grid voor de Grand Prix van Brazilië. In het middenveld ging het al bij de start fout tussen de Haas-coureurs en Alexander Albon. Als gevolg van de hectiek liep Piastri schade aan zijn achtervleugel op. "De achtervleugel en diffuser zijn er helemaal aan", meldde hij op de boordradio. "Het is game-over." Hij kwam aan het einde van de openingsronde naar binnen terwijl de veld achter de safety car nog een ronde doorging. Daardoor kwam hij, net als Ricciardo, op een ronde achterstand te liggen bij de herstart - die zij tevens vanuit de pitstraat moesten aanvangen.

"Ik remde aan voor bocht 1 en keek toen in mijn spiegels", herinnert Piastri zich. "Ik zag een band door de lucht vliegen en dacht nog 'dat ziet er niet goed uit'. En, jawel, daarna volgde een impact. Dat is dus jammer. Ik kon er natuurlijk niks aan doen, maar als je je op zo'n positie kwalificeert, loop je veel meer risico op dat soort dingen. Het begint allemaal op de vrijdag, helaas. Ik probeerde vervolgens in de ronde van de leider te blijven en zo veel mogelijk te leren. Dit was geen makkelijk weekend." De Australiër prijst het harde werk van de McLaren-monteurs, die zijn auto op tijd gereed hadden gemaakt voor de herstart. "Dat deden zij in twintig minuten en het was geen makkelijke taak. Ik kreeg zeventig ronden extra die ik anders niet zou hebben gehad. Ik heb dus over het algemeen veel geleerd, ook voor wanneer we hier volgend jaar weer terugkomen."

Door die ronde achterstand zat er voor Piastri - naast het duel met Ricciardo - niets meer in dan meters maken en informatie vergaren voor het team. Hij kwam uiteindelijk als veertiende over de streep en zag deze race ook voornamelijk als een testsessie. "Na gisteren [zaterdag] had ik nog wat dingen die ik wilde proberen te verbeteren. Ik heb daar veel mee geëxperimenteerd. Sommige dingen slaagden, sommige dingen niet. Maar het gebeurt heel zelden dat je zo'n kans krijgt om dat soort dingen te proberen. Natuurlijk had ik liever niet in deze situatie gezeten. Maar als je er in zit, dan moet je proberen er voordeel uit te halen met het gebrek aan testen dat we hebben."

Hij wees eerder al naar zijn teleurstellende kwalificatieresultaat en is ervan overtuigd dat als hij net als teamgenoot Lando Norris meer naar voren was gestart, hij niet in de problemen was gekomen. "Ja, er kwam pech bij kijken. Maar tegelijkertijd is het helemaal waar dat je je eigen geluk creëert. Het team en ik hebben de vrijdag niet zo goed uitgevoerd als dat we hadden moeten doen. Daardoor kwam ik op de tiende startplek te staan en dat maakte met vatbaar voor dit soort dingen. Als ik was gestart rond waar Lando begon, of nog verder naar voren, had ik niet in die crash gezeten. Je moet jezelf dus in de best mogelijke positie zien te plaatsen. Het heeft geen nut om het op pech te gooien als je niet reflecteert op de dingen die je beter kunt doen."

Video: Samenvatting van de Grand Prix van Brazilië