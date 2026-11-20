Formule 1 GP van Las Vegas

Oscar Piastri gaat in op managementplannen na breuk met Mark Webber

Oscar Piastri heeft voor het eerst publiekelijk gesproken sinds hij en de Webbers uit elkaar gingen

Benjamin Vinel Filip Cleeren

Gepubliceerd: 20 nov 2026, 07:45

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McLaren-Formule 1-coureur Oscar Piastri zegt dat zijn toekomstige managementstructuur nog moet worden ingevuld, nadat de samenwerking met managers Ann en Mark Webber is beëindigd.

Piastri bracht op 9 november een gezamenlijk persbericht naar buiten, waarin stond dat hij en de Webbers “in onderling overleg hun overeenkomst hebben beëindigd”.

In hun zevenjarige samenwerking kende de jonge coureur een stormachtige opmars in de opstapklassen, met opeenvolgende titels in de Formula Renault Eurocup, Formule 3 en Formule 2. Daarna speelden zijn managers een sleutelrol in de stap die zijn loopbaan bepaalde: Piastri keerde zijn Alpine-team op opmerkelijke wijze de rug toe en tekende bij McLaren als F1-coureur.

De Webbers deden begin 2026 echter een stap terug, waarbij Mark Piastri niet langer langs de baan ondersteunde. De Australiër krijgt steun van Pedro Matos, zijn race-engineer bij Prema in de Formule 2, en mental coach Emma Murray, maar kan op dit moment nog niets zeggen over zijn toekomstige management.

Piastri sprak voor het eerst sinds zijn breuk met de Webbers in het openbaar en zei: “Ze hebben natuurlijk een grote rol gespeeld in mijn carrière en in het feit dat ik hier ben gekomen, vooral aan het einde van mijn juniorcarrière en het begin van mijn F1-loopbaan. Hun steun op het circuit en achter de schermen was ontzettend waardevol. Ik denk dat dit nu het juiste moment is om ieder zijn eigen weg te gaan en nieuwe dingen te doen.”

Oscar Piastri, McLaren with Mark Webber

Photo by: Getty Images

“Op dit moment ligt er nog niets vast. Ik kijk nog hoe de toekomst er precies uit moet zien rond mij en het team om mij heen, maar ja, ze hebben een heel belangrijke rol gespeeld in mijn carrière.”

Toen hem werd gevraagd door wie hij zich voortaan zou laten vertegenwoordigen, herhaalde Piastri: “Ik heb nog niemand bevestigd. Op dit moment heb ik natuurlijk een soort tijdelijke constructie, maar nee, voor de toekomst ligt nog niets vast. Dat ga ik op termijn bepalen.”

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Piastri tekende in maart 2025 een meerjarig contract bij McLaren, waarbij de deal in theorie tot eind 2028 loopt.

Het seizoen 2026 verloopt niet volgens zijn verwachtingen. De titelfavoriet van vorig jaar heeft moeite om zich aan te passen aan de nieuwe F1-auto's. Hij staat inmiddels al 16 races niet meer op het podium, de langste reeks uit zijn carrière.

Oscar Piastri, McLaren

Photo by: Alex Slitz / Getty Images

Gevraagd wat hij in de laatste drie Grands Prix van het seizoen wil bereiken om met meer vertrouwen en betere prestaties richting 2027 te gaan, zei Piastri: “Gewoon blijven leren, dat is het belangrijkste. Het is geen heel spannend antwoord, dat snap ik, maar ik wil mijn begrip blijven vergroten.”

“Eerder dit jaar probeerden we vooral te begrijpen wat ik anders moest doen. Daarna kregen we een vrij goed beeld van hoe het eruit moest zien, maar het vervolgens ook echt voor elkaar krijgen is lastig gebleken.”

“In de laatste vijf of zes races waren er zeker meer bemoedigende signalen. Het is niet in een rechte lijn gegaan; er zaten betere races tussen en ook mindere. Brazilië, ook al was dat niet aan het resultaat te zien [hij werd zesde, 56 seconden achter winnende teamgenoot Lando Norris], was waarschijnlijk mijn beste racetempo in lange tijd.”

“Voor mij gaat het er dus om daarop voort te bouwen. Als team willen we Red Bull natuurlijk verslaan in het constructeurskampioenschap, en zelf zou ik graag terugkeren op het podium of proberen een zege mee te pakken. Maar het belangrijkste is dat ik volgend jaar zo goed mogelijk voorbereid, en hopelijk lukt dat in de komende weken.”

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- Het Motorsport.com-team

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