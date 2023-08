Het kan niet anders dan dat McLaren met een goed gevoel aan de zomerstop is begonnen en dus reikhalzend uitkijkt naar de tweede helft van het Formule 1-seizoen 2023. Het Britse raceteam had begin 2023 alle moeite competitief te zijn, iets dat ze bij de presentatie van de MCL60 al aangaven. Sinds de nieuwe onderdelen is de wagen in een keer een stuk sneller geworden. In Oostenrijk en Groot-Brittannië knokte Lando Norris zich naar het podium terwijl teamgenoot Oscar Piastri in de Belgische sprintrace als tweede achter Max Verstappen over de meet kwam.

Na een verplichte onderbreking is het tijd voor de dertiende race op de F1-kalender: de Grand Prix van Nederland. "We zijn terug!", zegt Norris enthousiast. "Ik heb een fantastische zomerstop gehad. Ik heb tijd doorgebracht met vrienden en familie, en uiteraard nog golf gespeeld. Ik voel me weer fris en klaar om aan een double-header te beginnen. De eerste halte is Zandvoort. Het is een leuk circuit om op te rijden met veel banking en verschillende racelijnen. De sfeer is er altijd geweldig, dat maakt het weekend nóg leuker. Het team leverde goed werk door de auto in de eerste seizoenshelft te verbeteren. Ik ben deze week weer in de fabriek om te proberen dat momentum vast te houden. Ondanks dat het best een uitdagende baan is, gaan we er alles aan doen om punten te pakken."

F1-debutant Piastri zit er dus de laatste races ook goed in. Hij houdt zich goed staande tegenover zijn ervaren ploegmaat en geraakt stapje voor stapje meer naar voren. "Ik kijk na wat tijd voor mezelf weer uit naar het racen", zegt de Australiër. "Ik heb een leuke vakantie gehad en genoten van de zon. Ik begin weer helemaal opgeladen aan de tweede helft van het seizoen. De Dutch Grand Prix is de eerste stop. Het is een nieuwe baan voor me. Ik heb veel tijd in de simulator gespendeerd om me met de engineers zo goed mogelijk voor te bereiden. Ik ben er klaar voor en heb zin om weer in de auto te klimmen en alle Papaya-fans in het publiek te zien", sluit Piastri grappend af.