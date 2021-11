Piastri over F1-mogelijkheden: “Het was altijd een buitenkans”

Het laatste Formule 1-zitje ging vorige week naar Guanyu Zhou, waarmee de grid voor 2022 compleet is. Piastri staat momenteel aan de leiding in het Formule 2-kampioenschap, maar vult volgend seizoen een rol als reservecoureur in bij Alpine. De Australiër, vorig jaar nog kampioen in de Formule 3, werd even gelinkt aan het vrije Alfa Romeo-zitje maar dat ging uiteindelijk aan zijn neus voorbij. “Ik weet eigenlijk niet of mijn management met ze gesproken heeft”, vertelde Piastri. “Ik heb persoonlijk geen gesprekken gehad met iemand van Alfa. Ik wist vanaf het begin dat de kans minimaal was, ik heb er nooit echt vertrouwen in gehad dat het zou gebeuren.”

Zhou stapt na drie jaar in de Formule 2 over naar de koningsklasse, waar hij teamgenoot gaat worden van Valtteri Bottas. Piastri heeft in 2022 geen raceprogramma, maar Alpine heeft een ‘uitgebreid’ testprogramma op de planning staan voor de coureur. Ook lijkt het erop dat hij in enkele VT1-sessies gaat rijden. Piastri had natuurlijk graag de overstap naar F1 gemaakt, maar maakt zich geen zorgen aangezien hij in de Alpine-formatie blijft.

“Het was in alle eerlijkheid altijd lastig om zover te komen”, zei Piastri. “Zelfs als de kans er geweest was, dan weet ik niet of het eenvoudig was geweest om het te regelen. Alpine is de laatste twee jaar erg goed voor me geweest en hebben veel bijgedragen aan mijn carrière, ik wil wat dat betreft ook loyaal zijn. Als het Alfa-zitje wel een mogelijkheid was, had ik dan die link met Alpine kunnen houden? Dat zou heel lastig geweest zijn denk ik. Natuurlijk had ik graag op de F1-grid gestaan, maar ik ben zeker niet teleurgesteld met de uitkomst.”

Zhou uit beeld

Met het vertrek van Zhou is Piastri de hoogstgeplaatste coureur van de Alpine Academy. “Alpine is een groot team en een grote constructeur, ik hoop dat de financiële zijde daar niet zo’n grote rol speelt”, vertelde hij. “Met het oog op de toekomst weet ik niet welke rol dat gaat spelen, ik denk dat het wel gunstig is dat Zhou een beetje uit beeld is.”