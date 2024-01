In zijn eerste Formule 1-seizoen liet Oscar Piastri een goede indruk achter. Zo won hij de sprintrace in Qatar en stond hij na afloop van twee Grands Prix op het podium, maar ook vond hij het geen probleem om hard te duelleren met zijn meer ervaren concurrenten. Zo liep George Russell in de Verenigde Staten in gevecht met de Australiër tegen vijf seconden tijdstraf aan voor een inhaalactie buiten de baan, waarna Yuki Tsunoda in Mexico spinde toen hij de McLaren-coureur buitenom wilde inhalen. Russell verklaarde na dat moment in Austin dat hij wilde testen hoe vriendelijk Piastri was in rechtstreekse duels en hoeveel ruimte hij zou laten.

Piastri benadrukte in een exclusief gesprek met Motorsport.com dat het afgelopen seizoen belangrijk was om te laten zien dat hij zich niet zomaar aan de kant laat zetten door zijn concurrenten. "Niet echt", antwoordde hij op de vraag of de concurrentie hem onderschatte. "Natuurlijk speelt respect in zekere zin een rol, net als dat je anderen in duels op dezelfde manier behandelt als hoe je zelf behandeld wil worden. Ik probeer dus hard, maar eerlijk tegen anderen te racen. In het begin van het seizoen en het begin van je carrière is het altijd belangrijk om te laten zien dat je je niet aan de kant laat zetten, want dat is niet prettig."

Naar eigen zeggen vond Piastri in zijn eerste F1-seizoen een goede balans waarbij hij niet te agressief reed, iets wat ook een belangrijke rol speelde in de titels die hij tussen 2019 en 2021 in de Formule Renault, Formule 3 en Formule 2 behaalde. "Volgens mij ben ik niet te ruig, agressief of iets dergelijks. In mijn carrière als junior waren uit de problemen blijven en consistent zijn een belangrijk element voor mijn titels", aldus de 22-jarige coureur uit Melbourne. "Het is absoluut zo dat het soms belangrijker is om de race uit te rijden en in één situatie verkeerd te zitten, dan dat je het bij het juiste eind hebt en uit de race ligt. Dat is een element dat ik altijd probeer vast te houden. Tegelijkertijd probeerde ik hard, maar eerlijk te racen."

Video: Russell kleurt buiten de lijntjes bij inhaalactie op Piastri