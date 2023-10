Oscar Piastri topte eerder op zaterdag de sprint shootout op het Losail International Circuit in Qatar en mocht de sprintrace derhalve vanaf pole-position aanvangen. Dat deed hij uitstekend: na het doven van de rode lichten, behield de McLaren-coureur - op mediums - de leiding. Kort na de eerste herstart ging de op softs rijdende George Russell Piastri echter voorbij voor de koppositie.

“Het was een heel stressvolle race”, aldus Piastri. “Toen ik in het begin al die jongens op de zachte banden naar voren zag komen, dacht ik dat we in de problemen zaten. Maar hun banden gingen er vrij snel aan.” In de tiende ronde heroverde Piastri de leiding op Russell, waarna hij probleemloos naar de winst reed. Max Verstappen maakte, eveneens op mediums, in de slotronden nog wel jacht op de leider. Piastri kwam echter nooit serieus onder druk van de drievoudig wereldkampioen te staan.

“De safety cars waren in deze race mijn vriend”, vervolgt Piastri. “Zeker toen Max achter me zat. Toen hij eenmaal op de tweede plaats lag, dacht ik dat ik in de problemen zou komen. Het tempo was echter goed en ik heb goed op de banden gepast. Ik denk dat we het uitstekend hebben gedaan, dus we zijn ontzettend blij. Een eerste sprintzege klinkt echt gaaf.”

Norris: “Alle lof voor Oscar”

In de andere McLaren eindigde Lando Norris eveneens op het sprintpodium. De Brit had vanaf de tweede startplek - ook op mediums - een lastige openingsfase, maar knokte zich terug tot P3. “Oscar heeft geweldig werk geleverd, hij heeft een foutloos weekend gehad”, reageert Norris sportief. “Ik heb veel fouten gemaakt en hij niet. Dat heeft hij omgezet in resultaat, dus alle lof voor hem. Voor ons team was dit een geweldige dag.”

“Voor mij was het een zware race”, zegt Norris. “De slechte start maakte alles veel lastiger, maar ik heb me goed teruggeknokt. Ik had wat leuke gevechten en goede inhaalacties, met name in de laatste ronde op George. De zachte banden waren natuurlijk veel beter voor de eerste ronden, maar ze hadden geluk dat er zoveel safety cars waren. Anders denk ik dat de mediums nog duidelijker de betere keuze waren geweest.”

Video: Samenvatting van de sprintrace in Qatar