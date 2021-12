Piastri maakt eerste meters bij Alpine tijdens Young Driver Test

Het zijn niet zijn allereerste meters in een Formule 1-auto voor de jonge coureur. Piastri kwam eerder in actie in oudere modellen, maar mag nu een auto van de huidige generatie aan de tand gaan voelen. "Ik kijk ernaar uit om te gaan rijden tijdens de Young Driver Test", aldus de Formule 2-coureur. "Het voelt bijna als mijn eerste officiële werkdag als reservecoureur, wat ik volgend jaar word bij het team. Het is altijd speciaal om in een Formule 1-auto te mogen rijden, maar het is nog mooier om de huidige generatie auto's te besturen terwijl er ook nog anderen op de baan zijn. Het voelt haast als competitie en dat vind ik leuk. Ik wil het team bedanken voor de kans en ik heb er zin in om het drukke testschema van die dag af te werken."

Piastri rondt komend weekend het Formule 2-seizoen af in Abu Dhabi. De Australische coureur rijdt voor het team van Prema en ligt op koers om het kampioenschap in de opstapklasse te winnen.