Piastri beleeft eerste crash: “Iets te agressief op het gas”

In de natte kwalificatie in Montreal bereikte Oscar Piastri keurig Q3, maar daarin ging het mis: hij spinde bij het uitkomen van bocht 8, belandde achterwaarts in de muur en veroorzaakte daarmee een rode vlag. Op dat moment had de McLaren-coureur de negende positie in handen en daar zou hij ook eindigen, omdat het na de hervatting harder was gaan regenen en de concurrentie zich dus niet meer kon verbeteren. Vanwege de gridstraf voor Carlos Sainz start Piastri de race zondag zelfs op P8.

“Volgens mij was het best een positief weekend. Ik denk dat het grootste deel van de kwalificatie goed was, tot Q3. Ik weet echter niet wat er mogelijk was geweest in Q3”, zegt Piastri. “Dit is mijn eerste grote fout, maar ik wist dat het op een gegeven moment ging gebeuren. Ik ging gewoon te agressief op het gas en dat was het. Zo’n fout is snel gemaakt, maar het is natuurlijk wel zonde. Het spijt me voor de monteurs dat ze nu meer werk hebben dan nodig was geweest. Desondanks ben ik nog steeds best tevreden over mijn weekend.”

Onlangs stond Piastri in een uitgebreid interview met Motorsport.com nog stil bij het feit dat hij al een tijdje niet meer was gecrasht. “De laatste keer dat ik vaststond in het gravel is waarschijnlijk 2019 geweest, in de Formule Renault”, herinnerde hij zich. “Ik probeer een weekend vaak zorgvuldig op te bouwen zodat ik op het juiste moment de limiet vind en er niet over ga, omdat zoiets je natuurlijk ook rijtijd kost. Zeker op stratencircuits is zo'n aanpak ook wel weer handig. Toch moet ik op sommige momenten misschien nog wel wat agressiever worden in F1. In Saudi-Arabië was er bijvoorbeeld contact en kreeg ik zelf schade doordat ik te voorzichtig was... Tot dusver zijn er inderdaad nog geen crashes geweest, al moeten we dat hier wel meteen even afkloppen…”

Video: Piastri crasht in kwalificatie GP Canada