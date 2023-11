Oscar Piastri werd slachtoffer van de startcrash een paar honderd meter nadat de Grand Prix van Brazilië in gang werd geschoten. De MCL60 liep schade op, maar werd tijdens de rode vlag zo goed mogelijk weer opgelapt door zijn monteurs. Uiteindelijk nam hij 'gewoon' deel aan de wedstrijd, maar wel met een ronde achterstand. De pace bleek door de schade verre van competitief en dus besloot de Australiër er maar het beste van te maken.

"Ik probeerde zoveel mogelijk te leren als ik kon", zegt de McLaren-coureur. "Het is niet een heel makkelijk weekend geweest. Dankzij de geweldige inspanning van iedereen om de auto in twintig minuten weer op te lappen, wat niet eenvoudig was, heb ik toch nog zeventig extra ronden kunnen rijden. Die had ik anders niet gehad. Ik leerde veel. In het algemeen, maar ook voor hier volgend jaar." Op de vraag of de zondag in Brazilië een soort van testsessie werd, antwoordt hij: "Eigenlijk wel. Na de sprintrace waren er voldoende zaken die ik beter wilde doen. Ik ben daar mee gaan experimenteren. Sommige dingen liepen goed en andere dingen niet. Het komt zelden voor dat je zo'n kans krijgt om zaken uit te proberen. Natuurlijk had ik die kans liever niet gehad, maar als die zich voordoet moet je er het beste van maken. Helemaal vanwege het gebrek aan testen."

De F1-rookie blikt dus alsnog positief terug op het weekend. Dit weerspiegelt de aanpak die hij al zijn hele eerste seizoen volgt, ondanks de tegenslag die hij soms te verduren krijgt. Voor hem is naar eigen zeggen het belangrijkste dat hij zich geen zorgen maakt over zijn tempo. "Het is bemoedigend dat mijn snelheid telkens in orde was zodra ik alles voor elkaar had", gaat hij verder. "Het is alleen nog niet consistent genoeg. Zelfs in Brazilië was mijn tempo sterk, maar kon ik simpelweg geen ronde afmaken. Wat dat betreft doe ik denk ik te hard mijn best. Op een circuit waar je niet veel kan trainen en waar ik überhaupt nog nooit geweest was helpt dat niet veel. Als ik langzaam was en zulke weekenden zou draaien, dan zou ik me pas zorgen maken. Het feit dat dit dingen zijn waar ik aan moet werken, maakt me al kalmer. Er zijn genoeg zaken die nog beter kunnen."

McLaren-teambaas Andrea Stella is meer dan tevreden over Piastri, maar ziet dat de laatste paar sprintweekenden niet in het voordeel waren van de nog maar 22-jarige coureur. "Deze liepen wat stroef", zegt de Italiaan. "Maar hopelijk verlopen de laatste paar races wat soepeler. We hebben dan ook meer trainingstijd voor de snelheid in een enkele ronde en de snelheid in zijn stints. Op die manier kan hij weer sterke races rijden zoals hij dit seizoen vaker deed."

Video: Piastri wordt slachtoffer van rondvliegende rotzooi in Brazilië