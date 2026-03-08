Overslaan naar hoofdinhoud

Formule 1 GP van Australië

Piastri crasht op weg naar grid en mist F1-seizoensopener in Australië

Oscar Piastri zal niet deelnemen aan de F1-seizoensopener in Australië. De McLaren-coureur is onderweg naar de grid gecrasht.

Erwin Jaeggi
Erwin Jaeggi
Bewerkt:
Oscar Piastri, McLaren

Foto door: Mark Horsburgh / LAT Images via Getty Images

Kort nadat de pitstraat was geopend zodat de coureurs hun wagens naar de startopstelling konden rijden voor de eerste race van het Formule 1-seizoen 2026, ging het mis voor Oscar Piastri. De thuisrijder verloor bij het uitkomen van de vierde bocht de controle over zijn McLaren op de kerbstones, waarna de auto aan de overzijde van de baan tegen de muur crashte.

Vervolgens schoof de MCL40 met flinke schade aan de rechterflank het circuit over om uiteindelijk op het gras tot stilstand te komen, tot afgrijzen van de Australische fans. De coureur uit Melbourne stapte ongedeerd uit, maar kan deelname aan de race vergeten. Als gevolg van de crash van Piastri zal de vijfde plek op de grid – naast Lando Norris, die zich met de andere McLaren als zesde kwalificeerde – leeg blijven.

 

McLaren tast nog in het duister over de oorzaak van de crash. "We weten het nog niet", liet McLaren-baas Zak Brown aan F1 TV weten op de grid. "We hebben niets vreemds gezien in de data. Oscar is vrij snel uit de auto gesprongen, dus we hebben ook nog geen feedback van hem gekregen. We zullen er na afloop van de race in duiken. Op dit moment hebben we een Grand Prix om ons op te focussen."

De Grand Prix van Australië begint om 05.00 uur Nederlandse tijd. George Russell start de race vanaf pole-position met Mercedes-teamgenoot Andrea Kimi Antonelli naast zich op de tweede plek. Max Verstappen vangt de seizoensouverture in Albert Park als twintigste aan na een crash in de kwalificatie.

