De maandag na de Grand Prix van Hongarije staat bij veel F1-fans nog helder op het netvlies. Zo landde er de ochtend na de race in Boedapest een bericht op de digitale deurmat dat voor velen als een donderslag bij heldere hemel kwam: Fernando Alonso bleek als opvolger van Sebastian Vettel uit de bus te komen, die de donderdag ervoor net zijn eigen F1-afscheid had aangekondigd. Alonso schoof Alpine met deze zet abrupt terzijde, hetgeen Otmar Szafnauer middels het persbericht moest vernemen. De teambaas was 'gewoon' in de veronderstelling dat Alonso zou blijven en sprak de zondag voor de aankondiging de achteraf wat ongelukkige woorden uit: "Fernando zit straks op een boot in Griekenland en we bellen elkaar niet. Als hij daarna terug is, zullen we het wel regelen."

In plaats van het rustige vaarwater van Griekenland zou zich een soap van behoorlijke proporties ontvouwen. Hoofdrolspeler in dit geheel werd eigenlijk tegen wil en dank: Oscar Piastri. Alpine reageerde na het Alonso-nieuws razendsnel door een persbericht naar buiten te sturen waarin stond dat Piastri zou worden doorschoven naar een fulltime racezitje voor 2023. De oplettende lezer had rap door dat een quote van de coureur in kwestie ontbrak en toen die ontwaakte, werd duidelijk waarom. De inmiddels beroemde Tweet van Piastri volgde, evenals een gang naar de Contract Recognition Board van de FIA. Die instantie besloot tijdens het raceweekend in Zandvoort dat Piastri's contract met McLaren de enige rechtsgeldige verbintenis was voor 2023 en dus verdedigt Piastri inmiddels al zeven races het papaja van McLaren en heeft Alpine behoorlijk in de buidel moeten tasten om aan de voorwaarden van Helmut Marko te voldoen, en dus om Pierre Gasly los te weken.

'Overstap naar McLaren is een vrij eenvoudige keuze geweest'

Nu McLaren een lastige start van het F1-seizoen achter de rug heeft, waar het team bij de autopresentatie trouwens al meteen heel open en eerlijk over is geweest, is de vergelijking met Alpine weer meermaals van stal gehaald - niet in de laatste plaats op (sociale) mediaplatformen. Had Piastri bij Alpine dit jaar niet over competitiever materiaal kunnen beschikken en had hij op het oude nest dan toch voor zijn kans moeten gaan? Het zijn vragen die Piastri zelf ook veelvuldig heeft gehad, maar ook vragen die aan de realiteit en vooral aan de complexiteit van de zaak voorbijgaan. Zo is er in de praktijk geen moment een directe keuze of zelfs een directe afweging geweest tussen een racezitje bij Alpine en een racezitje bij McLaren. Piastri legt het zelf nog eenmaal uit tijdens een interview met Motorsport.com in Barcelona.

"Dat is correct. Het is nooit een directe vergelijking geweest, zoals mensen misschien wel vaak denken. Er is natuurlijk al heel veel over gezegd en geschreven, dus ik hoef niet in alle details te gaan, maar het is voor mij nooit een directe keuze geweest tussen een racestoeltje bij Alpine en een racestoeltje bij McLaren. Uiteindelijk is er een vertrouwensbreuk ontstaan bij Alpine en gaf McLaren me wel de zekerheid die ik zocht in de Formule 1. Het was zekerheid die ik niet had toen ik het jaar ervoor vanuit de Formule 2 kwam. Zoals bekend had ik toen helemaal geen racezitje en de kans bestond dat hetzelfde nog een keer zou gebeuren richting dit jaar", doet Piastri zijn verhaal in de McLaren-hospitality.

Met die laatste woorden geeft het grote talent - Piastri werd in zijn eerste jaren meteen Formule 3- en Formule 2-kampioen - al impliciet aan dat Alpine hem weer in de wachtkamer stalde, al dan niet met een bedachte uitleenbeurt aan Williams in het verschiet. De Franse equipe rekende zelf op het langer doorgaan van Alonso en Esteban Ocon en toverde Piastri pas uit de hoge hoed voor het fabrieksteam als plan B toen eerstgenoemde zijn heil elders zocht. Tegen die tijd had Piastri op de achtergrond echter al geschakeld met zijn manager Mark Webber en dus met McLaren, dat een vervanger voor de ondermaats presterende Daniel Ricciardo zocht en in tegenstelling tot Alpine wél snel handelde - en Piastri ook het idee gaf hem graag te willen hebben. "McLaren heeft mij meteen de kans gegeven in F1 en daar ben ik ze nog altijd zeer dankbaar voor. Het is voor mij eerlijk gezegd een vrij eenvoudige keuze geweest op dat moment, om mijn eigen toekomst veilig te stellen, en ook nog eens om dat te kunnen doen bij fantastisch team", duidt hij op de roemruchte historie van McLaren.

'Gebeuren veel interessante dingen achter de schermen'

De start van dit F1-seizoen is lastig geweest voor McLaren, al is Piastri als individu wel solide - eigenlijk het meest solide van de drie rookies dit jaar. De stroeve start van het team uit Woking doet ook weinig af aan de potentie die Piastri op de langere termijn nog steeds ziet bij McLaren. Onder meer het aantrekken van Red Bull-engineer Rob Marshall wordt als een 'statement of intent' gezien. "We hebben natuurlijk een moeilijk begin van het jaar achter de rug, dat klopt, al zijn er op de achtergrond veel veranderingen doorgevoerd. De vruchten kunnen we daar binnenkort pas van plukken. Met onder meer Rob Marshall halen we nu goede mensen in huis en tegelijkertijd denk ik dat we nog meer uit het talent kunnen halen dat we al aan boord hebben door de nieuwe structuur die Andrea Stella neerzet. Achter de schermen gebeuren er momenteel veel interessante dingen bij McLaren. We hebben alleen nog wat meer tijd nodig om dat in de praktijk te kunnen laten zien", aldus de 22-jarige man uit Melbourne.

Het volledige interview met Oscar Piastri over al deze veranderingen bij McLaren, zijn eerste maanden in de Formule 1, het aanpassen aan de koningsklasse van de autosport en het benodigde talent om op termijn wellicht wereldkampioen te worden, verschijnt volgende week op deze website.