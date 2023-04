McLaren begon dramatisch aan het nieuwe seizoen en bleef in Bahrein en Saudi-Arabië puntloos. Dat de MCL60 niet naar wens was, liet het team al bij de onthulling van de bolide weten. Het team kon daarom de chaotische race in Australië gebruiken, aangezien dit de ideale kans bood om in de punten te eindigen. Dat gebeurde uiteindelijk ook met beide coureurs: Lando Norris kwam als zesde over de streep, Oscar Piastri werd achtste in zijn thuisrace.

Reden tot een klein feestje voor Piastri. "Ik ben absoluut blij om mijn eerste punten te pakken, zeker hier", zei Piastri na een vraag van Motorsport.com. "Het was een gekke race. Dit was denk ik mijn eerste race waarin ik drie rode vlaggen heb gezien, waarschijnlijk voor de meeste mensen ook. Maar we bleven uit de problemen en eindigden in de punten, wat geweldig is."

Of Piastri dit ziet als een gevalletje karma na de lastige seizoensstart? "Misschien een klein beetje. Ik heb het gevoel dat de eerste twee races niet slechter konden voor het team. In Bahrein hadden we allebei onze eigen problemen. In Saudi-Arabië schakelde een aanrijding ons allebei uit", doelt hij op de touché met Pierre Gasly, waarna brokstukken ook de auto van Norris raakten. "Het was fijn om eens aan de goede kant te zitten en dat het bij de anderen fout ging."

Goede motivatie

In Australië streed Piastri voor een groot deel van de race met AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda. Dat laat volgens hem zien dat McLaren moet werken aan de topsnelheid van de MCL60. "De eerste start en eerste ronde waren best goed", stelt de 21-jarige Formule 2-kampioen van 2021. "Halverwege de race zat ik een beetje te lang vast achter Yuki. Ik kon hem niet echt inhalen. Ik probeerde een paar dingen met de batterij. Ik probeerde deze op de juiste plek te gebruiken. We weten dat we behoorlijk langzaam zijn op de rechte stukken, dat is iets waar we aan werken. De AlphaTauri was waarschijnlijk niet eens veel sneller op het rechte stuk."

"Maar zelfs met de vierde DRS-zone hier was het nog steeds lastig inhalen. Ik moet zelf nog leren hoe ik de batterij het meest efficiënt in kan zetten voor inhaalacties. Maar ik heb daar veel mee kunnen oefenen. Ik kan nog aan enkele dingen werken. Maar toen ik hem eenmaal had ingehaald leek het tempo wel in orde. Het was dus een positieve dag, maar ik heb zeker nog wel wat te leren."

Dat McLaren Australië met punten heeft verlaten, is volgens Piastri goede motivatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan eind deze maand. Het team introduceert daar bovendien een stevig updatepakket, wat de situatie moet verbeteren. "Het is zeker goed dat we allebei in de punten zijn geëindigd. Natuurlijk waren de eerste twee races niet geweldig voor het team, maar dat was grotendeels buiten onze schuld om. Hier gingen meer dingen goed, waardoor we in de punten eindigden. Om zo vroeg in het seizoen zoveel punten te pakken is een geweldig resultaat, dat hebben we nodig. We nemen uiteraard updates mee naar Baku en later dit jaar. Om dan punten te scoren met de auto die we nu hebben, is erg belangrijk."