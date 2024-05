Het is Oscar Piastri niet gelukt om zijn tweede startplek voor de Formule 1 Grand Prix van Monaco om te zetten in een overwinning. De McLaren-coureur had geruime tijd de uiteindelijke winnaar Charles Leclerc recht voor de neus, maar het lukte hem niet om zijn auto op de smalle straatjes erlangs te drukken.

Na afloop van de race heeft de Australiër zich bij de tweede plek neergelegd. "Onze auto was gewoon niet smal genoeg om in een gaatje te kunnen duiken", aldus Piastri, die erkent dat hij het wel hier en daar heeft geprobeerd. "De pace aan het begin van de race was heel laag en ik probeerde het met een halve actie vlak voor de tunnel. Maar het is goed zo."

Piastri ziet de tweede plaats als een goed resultaat. Het is voor hem een evenaring van zijn beste eindklassering in de koningsklasse van de autosport. "Ik moet het hele team bedanken. Door dit hele weekend heen waren we uitstekend. Het is dan ook fijn om aan het einde zo'n goed resultaat op de borden te zetten", vertelt hij. "We waren de afgelopen weekenden al heel sterk, maar de resultaten bleven uit. Het is dus heel prettig om een podiumplek te pakken, en waar kan dat beter dan hier."

Tijdens de Grand Prix zat Piastri lange tijd op het vinkentouw bij Leclerc. Volgens eerstgenoemde werd de race in de kwalificatie al gewonnen, al wil hij niets afdoen aan de prestatie van Leclerc. "Eerlijk gezegd was Charles dit weekend geweldig. Hij en Ferrari waren vanaf de eerste ronde razendsnel, ik had iets heel bijzonders moeten doen, als ik hem van pole had willen houden", legt hij uit. "We hadden de kans, maar dan had ik het allerbeste rondje van mijn leven moeten rijden. Dus ik ben blij met P2, vooral voor het team. Ik ben gewoon heel, heel erg blij."

Video: Charles Leclerc wint de GP van Monaco