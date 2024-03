Piastri: Benieuwd hoeveel zandzakken er vrijdag uit de RB20 gaan

De eerste trainingen voor de seizoensopener in Bahrein leverden een verrassende uitslag op. Het waren Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell die - tot hun eigen verbazing - aan het einde van de dag de tijdenlijst aanvoerden. Daarna kwamen Fernando Alonso, Carlos Sainz en Oscar Piastri, terwijl Max Verstappen op bijna een halve seconde van Hamilton slechts zesde was en Sergio Pérez met de andere Red Bull maar tiende.

Piastri heeft zo zijn bedenkingen bij de snelheid die de kampioensformatie donderdag liet zien op het circuit van Sakhir. “Ik denk dat we in de mix zitten”, zegt de Australiër op de officiële website van de Formule 1 over hoe de zaken ervoor staan. “Red Bull zag er niet zo snel uit als we verwacht hadden, maar we zullen natuurlijk moeten zien hoeveel zandzakken er morgen uit hun auto gaan”, vervolgt hij met een glimlach. “Nee, het zit veel dichter bij elkaar dan ik had verwacht. Mercedes ziet er snel uit, net als Fernando. Het is altijd lastig om na de eerste dag al iets over de pikorde te zeggen, maar ik denk dat we meedoen voor de punten. Kijkend naar de teams om ons heen kan het zomaar zijn dat we in de buurt van het podium zitten, maar zou het ook zomaar kunnen zijn dat we in de buurt van P10 zitten. Hopelijk zitten we aan de voorkant van de groep.”

Piastri was in de eerste training goed voor de derde tijd, waarna in de tweede oefensessie een vijfde tijd volgde. “Tijdens de tweede training voelde de auto zeker goed aan, tijdens zowel de kwalificatieruns als de race runs. Volgens mij staan we er redelijk voor. Het is nog wel een beetje inconsistent, maar daar lijkt iedereen last van te hebben. We staan min of meer waar we dachten dat we zouden staan, al moeten we naar bepaalde runs nog iets beter kijken om te begrijpen waarom die goed of slecht was. Maar het algehele gevoel na deze dag is positief.”

Mogelijk speelde de wind een belangrijke rol bij de inconsistentie van de auto. Piastri: “Ja, maar het voelt altijd een beetje sneu om de wind de schuld te geven! Het is echter niet makkelijk als het zo hard waait als vandaag. Het heeft veel invloed op de balans en downforce van de auto. Het maakte het zeker lastig, maar morgen krijgen we meer van hetzelfde.”