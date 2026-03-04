Het Piastri-effect – Australische GP op weg naar nieuw bezoekersrecord

Net als vorig jaar organiseert Melbourne de seizoensopener van de Formule 1 in plaats van Bahrein. Het is een begeerde plek op de kalender, in 2026 des te meer door de onzekerheden rond de nieuwe pikorde en het racen met de volgende generatie auto’s. Toch ziet Tom Mottram, chief events officer van de Australische GP, de twijfels over het energieverbruik en het spektakel niet als een risico, maar als een kans voor een memorabele seizoensstart.

"Het wordt een intrigerend eerste jaar", aldus Mottram. "Er zijn veel dingen die we in de hand hebben, maar wat er op de baan gebeurt hoort daar niet bij. Zelfs als er weinig wordt ingehaald, is dat op zichzelf al een interessant verhaal. Bovendien hebben we ons circuit in 2021 aangepast en opnieuw uitgelijnd, waardoor we een grote toename in het aantal inhaalmanoeuvres hebben gezien. Maar wie weet hoe het met deze auto's zal gaan? Ik denk dat dat juist deel uitmaakt van de intrige."

De onbekende factoren rond het nieuwe F1-tijdperk hebben de interesse allerminst geschaad. Volgens cijfers van de Formule 1 is het Australische tv-bereik met 53 procent gestegen ten opzichte van 2025. Dat is mede te danken aan de opmars van Piastri, die uitgroeide tot serieuze titelkandidaat.

Op het hoogtepunt van Piastri's titelstrijd vorig jaar kondigden de organisatoren aan dat ze een tribune naar hem zouden vernoemen, zoals ze ook hebben gedaan met andere grote namen uit de motorsportgeschiedenis van het land.

"We wilden Oscar eren, ook al is hij nog niet helemaal wereldkampioen. Voor ons is hij dat namelijk al, gezien het aantal races dat hij heeft gewonnen. De Piastri-tribune is zit recht tegenover de garages van McLaren, precies op de start-finishlijn. Iedereen krijgt daar een pet en een vlag, zodat we alle OP-kleuren zullen zien. Deze tribune was meteen uitverkocht."

De populariteit van Piastri moet de Australische Grand Prix naar een nieuw recordaantal bezoekers stuwen. Foto door: Sona Maleterova / Getty Images

De populariteit van Piastri moet de 29e editie van de Australische Grand Prix in Albert Park naar een nieuw recordaantal bezoekers stuwen, nadat vorig jaar 465.498 bezoekers het weekend bijwoonden. De capaciteit is licht verhoogd, met een maximum van 141.000 toeschouwers op zondag.

"We hebben nu ook een nieuw treinstation vlak voor onze deur in Albert Park. Dat is een enorme gamechanger. We hebben fors geïnvesteerd in infrastructuur, en de capaciteit van onze hoofdviaduct over het rechte stuk verdrievoudigd. Want één ding dat we nooit willen doen, is de fanbeleving opofferen voor bezoekersrecords."

Snelheid pitlane daalt naar 60 km/u

De komst van een elfde team vraagt om tijdelijke aanpassingen. Bijvoorbeeld een lagere snelheid in de pits. Foto door: Steven Tee / Motorsport Images

Een extra uitdaging is de komst van een elfde team: Cadillac. Dat vraagt om extra garage- en paddockruimte. Vooruitlopend op een nieuw paddockgebouw van 350 miljoen dollar, waarvan de bouw pas na dit evenement start, zijn er dus tijdelijke aanpassingen nodig.

"Ons pitgebouw en onze pitstraat behoren momenteel waarschijnlijk tot de kleinste op de kalender", legt Mottram uit. "Dus hebben we het hele jaar door veel samengewerkt met F1, om ervoor te zorgen dat we onder meer extra ruimte voor teamhospitality, opslag voor vracht en pitwalls hebben.

Het enige dat we helaas niet echt kunnen veranderen is de garageruimte. Het is dus een tijdelijke oplossing voor één jaar, waarbij het een beetje krap zal zijn. Het betekende ook dat we onze pitlanesnelheid moesten verlagen van 80 km/u naar 60 km/u. Maar dat nemen we graag voor lief voor de extra spanning die het elfde team van Cadillac met zich meebrengt."

Een andere nieuwigheid voor de race van dit jaar is de samenwerking met Engineers Australia om Internationale Vrouwendag te vieren, die samenvalt met de racedag op zondag 8 maart. Als onderdeel van de In Her Corner-campagne om vrouwen in belangrijke STEM-functies onder de aandacht te brengen, worden secties vernoemd naar Haas-race-ingenieur Laura Mueller en Red Bull-hoofdstrateeg Hannah Schmitz.

Als onderdeel van de In Her Corner-campagne wordt een sectie vernoemd naar Haas-race-ingenieur Laura Mueller. Foto door: Haas F1 Team

"Toen we ons realiseerden dat de race samenviel met Internationale Vrouwendag, werd dit een van onze belangrijkste aandachtspunten. Het is fantastisch voor ons om vrouwen in de motorsport te ondersteunen. We hebben veel geweldige initiatieven met Motorsport Australia en Girls on Track. Het is heel bijzonder om deze twee ingenieurs te steunen door bochten naar hen te vernoemen."

Als de organisatoren hun zin krijgen, zullen de fans naar het podium rennen om het eerste podium voor een van hun eigen coureurs te vieren.