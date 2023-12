Piastri: 2023 F1-seizoen grotere achtbaan dan gedacht

Samen met Logan Sargeant maakte McLaren-coureur Oscar Piastri in 2023 zijn debuut in de Formule 1. De Australiër liet ontegenzeggelijk een betere indruk achter dan zijn Amerikaanse collega, want naast een tweetal podiumplaatsen greep de 22-jarige coureur in Qatar ook de sprintzege mee. Het eindresultaat in het kampioenschap is een negende stek, waarmee hij veruit de beste nieuwkomer is geworden. Zelf spreekt de uit Melbourne afkomstige coureur over een veelbewogen jaar. "Het was een hevigere achtbaan dan dat ik had voorspeld", verklaart Piastri na afloop van het seizoen.

Aan het begin van het seizoen stond McLaren op flinke achterstand, maar vlak voor de zomerstop wist de formatie uit Woking dat om te draaien en zelfs mee te strijden om het podium. Mede daardoor spreekt Piastri over een achtbaan. "Ik wist dat het een seizoen zou worden met pieken en dalen, maar dat de dalen zo diep zouden worden als aan het begin van het seizoen en de pieken aan het einde van het seizoen zo hoog zouden zijn, had ik niet verwacht. Ik heb in ieder geval veel geleerd", verklaart de jonge Australiër. "Ik heb het idee dat ik elk scenario heb gehad, behalve het gevecht om het kampioenschap. Het was dus een goed leerjaar. Ook als team hebben we weer geleerd om vooraan te vechten. Dat is iets waar ik heel erg naar uit kijk. We hebben die kans al tien jaar niet gehad, dus het is goed dat we deze scenario's weer meemaakten." Piastri is daarom ook dankbaar dat hij dit jaar bij McLaren mocht rijden: "Er zijn coureurs die dit in hun hele F1-carrière niet meemaken. Ik kijk uit naar de komende jaren en hopelijk kunnen we dit vaker doen."

De Australiër is ook trots op zijn eigen prestaties. "Ik heb absoluut een goed seizoen gehad", aldus Piastri na een vraag van Motorsport.com "Ik heb heel wat hoogtepunten meegemaakt die niet haalbaar waren zonder mijn team, die de auto flink verbeterden. Ik moet hen dus de eer geven, maar ik moet mezelf ook een schouderklopje geven. Ik moest op die momenten ook leveren. In Qatar hadden we het geluk dat we konden winnen en dat was ons ook gelukt. Ik kan daar persoonlijk ook trots op zijn." Toch is de wisselvallige MCL60 iets waar de 22-jarige Piastri graag verandering in ziet komen: "Kampioenschappen win je niet op basis van een of twee goede weekenden. Dat weet ik vanuit mijn carrière in de juniorklassen, dus we moeten het vaker voor elkaar krijgen."