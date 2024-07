Osaka zet ambitieuze F1-plannen kracht bij

In januari werd bekend dat Osaka bekijkt of de Formule 1 naar de stad gehaald kan worden. Men wil de lokale economie een boost geven en uitgroeien tot internationale toeristische trekpleister. De stad heeft nu het ‘Osaka Convention & Tourism Bureau’ opgezet. Daarin zitten negen bestuursleden die gaan onderzoeken hoe de Formule 1 aan boord gehaald kan worden en wat de economische impact zou zijn. Ook gaan zij op zoek naar de beste locatie voor een permanent of stratencircuit.

In de werkgroep zit onder meer een expert op het gebied van toerisme en urban development, coureurs uit onder meer de Super GT en Honda Super Class, een F1-journalist en een entertainment-expert. “Sinds we in januari van dit jaar hebben aangekondigd dat we willen proberen een F1 Grand Prix te organiseren, hebben we veel verschillende meningen gehoord van diverse stakeholders en fans. In Japan wordt de racerij vaak gezien als iets wat enkel voor een paar enthousiastelingen is, maar diversiteit neemt toe en het is uitgegroeid tot een sport waar iedereen van kan genieten. Het heeft ook het karakter van een proeftuin voor milieuvriendelijke mobiliteit, zoals CO2-neutraal.”

Suzuka vormt grootste obstakel

De grootste uitdaging zit hem in het nieuwe contract van Suzuka, momenteel de organisator van de Grand Prix van Japan. Het populaire old school circuit tekende in februari een nieuw contract tot eind 2029. De autoriteiten in Osaka zien graag een tweede race in Japan komen. De locatie ligt nog open: er wordt gesproken over een stratencircuit, een nieuw permanent complex of een tussenvorm rond de Osaka Expo op Yumeshima. Het is echter niet aannemelijk dat de Formule 1 twee races zo dicht bij elkaar in hetzelfde land wil organiseren. Osaka en Suzuka liggen iets meer dan honderd kilometer uit elkaar, en de Formule 1-kalender bestaat reeds uit 24 evenementen. Nieuwkomers nemen vaak de plek in van bestaande races, zoals in Spanje het geval is. Daar verhuist het F1-circus na 2025 van het Circuit de Barcelona-Catalunya naar een nieuw stratencircuit in Madrid.