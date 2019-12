Krijgt Circuit Paul Ricard een nieuwe lay-out voor de Franse GP?

De Franse Grand Prix was dit jaar niet echt een succes te noemen. Qua spektakel was er weinig om van te genieten en Formule 1-fans liepen niet bepaald warm voor een weekendje bij het circuit in Le Castellet. Na de race stond zelfs de huidige staat van de sport ter discussie, maar de spectaculaire races erna namen enige twijfels daarover volledig weg. Feit blijft dat de race op Paul Ricard weinig verheffend was en ook de organisatie heeft dat ingezien.

De circuiteigenaren zijn in discussie gegaan met de FIA en FOM om te brainstormen over manieren om de race te verbeteren in de toekomst. Drie sleutelelementen zijn daaruit voort gekomen: een herziening van de chicane op de Mistral Straight, een derde DRS-zone voor Signes en een geheel nieuwe lay-out van de eerste sector. Voormalig McLaren-teambaas Eric Boullier, tegenwoordig strategisch adviseur van de Franse GP, zegt dat hij hierover al in juli dit jaar in gesprek ging met Michael Masi. Daarna volgden nog enkele ontmoetingen tussen de twee heren en de FOM.

Boullier ging tegenover Motorsport.com in op de plannen. "Ik vroeg wat we moesten doen. Ze kwamen met een compleet nieuwe lay-out van het circuit, wat totaal niet meer op Paul Ricard leek. Een nieuwe baan, dus een heel ander verhaal. Maar dat was gedeeltelijk de bedoeling van mijn verzoek, om uit te zoeken wat eraan gedaan kon worden. Dus ik zit nu middenin het proces dat ik aan hen terugkoppel welke ideeën er goed zijn en waar ik mee akkoord ben."

Het eerste gedeelte van de omloop gaat bij een eventuele verbouwing op de schop. Die bochtencombinatie, waar de wagens op halve snelheid doorheen gaan, is niet zo geschikt voor achtervolgingen. "Gebaseerd op de resultaten die ik van de FOM heb gezien, wordt het eerste gedeelte een van mijn suggesties, dus geen compleet herontwerp van het circuit. We behouden de chicane, Signes en Beausset, omdat deze bochten kenmerkend zijn. Maar misschien kunnen we aanpassingen maken tussen bocht 1 en bocht 4, om het sneller te maken en grotere remzones te creëren. En dan twee grote rechte lijnen waardoor teams met minder downforce kunnen rijden."

Het verwijderen van de chicane op Mistral Straight is volgens sommigen een idee dat de races ook zou kunnen verbeteren, maar Boullier heeft daar geen oren naar. "Iedereen zegt dat we die chicane moeten verwijderen en dat het alle problemen wel oplost. Het creëert alleen maar meer problemen voor me, want ik heb 10.000 stoelen op de tribunes daar. De grootste inkomstenbron van een GP-promotor is toch echt de tickets. Dus waar laat ik die 10.000 man dan? Bovendien vonden alle inhaalacties daar plaats."

Weghalen is dus geen optie, maar een aanpassing behoort wel tot de mogelijkheden. Wellicht door de bocht scherper te maken zodat coureurs harder moeten remmen. "We kunnen zorgen dat er harder geremd moet worden en het tweede gedeelte twintig meter langer maken, waar vervolgens een derde DRS-zone kan komen voor extra inhaalacties", aldus de adviseur.

Een definitief besluit is er nog niet. Voordat het zover is, zullen de eigenaren de kosten moeten berekenen die bij een verbouwing komen kijken. "Ik weet het nog niet", zei Boullier toen hem gevraagd werd wanneer het plan vast komt te liggen. "We moeten een besluit nemen en eruit komen wie daarvoor wil betalen."

Naast de Grand Prix zijn de organisatoren van plan een extra race toe te voegen in 2020 met een historisch tintje, waarbij een op Goodwood geïnspireerde paddock toegankelijk is voor de fans. "We willen met de FOM pushen naar een klasse die uit meer dan dertig wagens bestaat en veel actie op de baan te creëren voor de fans. We willen er een mooie show van maken voor hen. Omdat het gaat om de zeventigste verjaardag van de F1 wil ik wat oude wagens binnenhalen en een open paddock creëren, in de stijl van Goodwood. Fans kunnen daar dan de auto's aanraken en met de eigenaren praten. Overal hekken langs de paddocks is ook niet goed, het is beter om alles meer open te gooien."

Met medewerking van Jonathan Noble