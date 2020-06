Organisator Spa Grand Prix voelt mee met Zandvoort: “Echt spijtig”

Eerder deze week werd een nieuwe kalender gepresenteerd met daarop acht Europese races achter gesloten deuren. De Formule 1 hoopt ergens in de komende weken het restant van het programma aan te kunnen kondigen, zodat het seizoen uiteindelijk uit vijftien tot achttien races bestaat. Zoals verwacht ontbreekt Zandvoort op het nieuwe reisschema van de Formule 1. De organisatie van de Dutch Grand Prix liet eerder al doorschemeren een race zonder publiek eigenlijk niet te zien zitten. De terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort moet samen met de fans gevierd worden, maakte sportief directeur Jan Lammers duidelijk nadat de race van 2020 definitief was afgelast.

De Grand Prix van België wordt dit jaar wel verreden. De race op Spa-Francorchamps staat net als op de oorspronkelijke kalender voor 30 augustus gepland. In tegenstelling tot Zandvoort stond promotor Spa Grand Prix wel open voor een race zonder publiek. “Er is een heel groot verschil tussen Zandvoort en België. Wij zijn met de Waalse regio en zij zijn honderd procent privé”, stelt commercieel directeur Stijn De Boever in een interview met BNR Radio. “Dat is echt heel iets anders. Zij hebben bovendien enorm grote investeringen gedaan voor dit jaar. Wij zijn al vijftig jaar bezig dus bij ons is de investering heel wat lichter.” De Boever snapt dan ook waarom Zandvoort niet stond te springen voor een race ‘behind closed doors’. “Ik begrijp ze natuurijk. Het kon bijna niet anders voor hen. Het is echt spijtig, want het was echt 'the place to be' dit jaar.”

“Het is natuurlijk een teleurstelling dat we geen fans kunnen meenemen op deze reis, maar het is echt beter dan niets met deze crisis”, reageert De Boever op het feit dat België wel een plek op de nieuwe kalender voor 2020 heeft bemachtigd. Officieel zijn er tot 1 september geen grote evenementen toegestaan in België. “We hebben er een klein evenement van gemaakt”, grapt De Boever. “Nee, we hebben zo weinig mogelijk mensen gevalideerd. We hebben samen met de FIA, de Formule 1 en de nationale autoriteiten gekeken naar wat de minimale hoeveelheid mensen is die nodig is om een Formule 1-race te organiseren. We zijn op tweeduizend personen uitgekomen. En elk team is een familie die niet gemengd wordt met een andere familie. Er is dus sprake van een quarantaine op het circuit”, aldus De Boever over de voorzorgsmaatregelen, waarmee de Belgische overheid dus akkoord is gegaan.

De Boever vertelt verder dat Spa Grand Prix voor dit jaar geen fee, meer dan 20 miljoen euro, hoeft te betalen en dat de kosten voor de organisatie van de race volledig worden gedekt door de Formule 1. “De Waalse regio hoeft dus niet in de portefeuille te gaan”, benadrukt De Boever. Aangename bijkomstigheid: het contract is met een jaar verlengd, naar 2022. “Daar viel vanuit ons bezien wel wat voor te zeggen, want dit jaar is totaal plat, niets, dus laten we een jaartje langer verder gaan." Er zijn geen nieuwe afspraken gemaakt met de Formule 1. De Boever legt uit: "2020 schuift door naar 2021 en 2021 naar 2022. Dat was ook belangrijk voor hen, om dat te consolideren.”

