Met de toevoeging van de Grand Prix van Las Vegas in 2023 staan er drie Formule 1-races in de Verenigde Staten op de kalender. Concurrentie ligt op de loer, maar in een exclusief gesprek met Motorsport.com verklaart president Tyler Epp van de GP van Miami dat daar geen sprake van is. Volgens de Amerikaan mogen de verschillende races zich op hun eigen unieke manier profileren. "We hebben nog gedineerd met Las Vegas en hebben hierover gesproken", aldus Epp. "We delen veel informatie en met Austin doen we dat in mindere mate ook. Het geweldige aan F1 is dat ze ons niet alleen aanmoedigen om op onze eigen manier te werken, maar ze moedigen ons ook aan om onze gemeenschappen en onze steden op een eigen manier vertegenwoordigen."

Volgens Epp is dat ook de reden waarom de sfeer in Miami niet te vergelijken is met die in Las Vegas of Austin. "De ervaring van een race in Austin is compleet anders dan hier in Miami, wat weer heel anders is dan in Las Vegas. We moeten de credits daarvoor geven aan Stefano [Domenicali, de F1 CEO] en zijn team. Zij geven ons alle vrijheid, waardoor we niet echt het gevoel hebben dat we met elkaar concurreren", aldus de president. "Het tegenovergestelde is waar. We willen elkaar helpen om de Amerikaanse racefan het beste te kunnen bedienen."

Invloed van sprintraces op kaartverkoop

In Austin werd er vorig jaar een sprintrace georganiseerd, wat volgens circuitdirecteur Bobby Epstein niet voor extra kaartverkoop zorgde. Epp ziet in Miami juist dat er wel meer is verkocht, al zag dat er lange tijd niet naar uit. "Als je mij dit een maand geleden had gevraagd, dan had ik gezegd dat de impact nauwelijks was", aldus de topman. "Ik moet zeggen dat pas in de laatste twee weken er verandering in is gekomen en zagen we dat de activiteit op zaterdag groter werd. We zagen dat op het moment dat derden de kaarten voor zaterdag los gingen verkopen. Daarna begon de interesse toe te nemen, ik denk dat dat deels te danken is aan de sprintrace. Dat moeten we dus blijven omarmen."